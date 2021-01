Sept centres de vaccination officiellement désignés dans le Puy-de-Dôme

La préfecture a officiellement désigné sept centres de vaccination dans le Puy-de-Dôme. Une liste, évolutive, où on retrouve, aux côtés des établissements hospitaliers, la Maison des sports de Clermont-Ferrand.

Il sera possible de prendre rendez-vous dès ce vendredi matin 8h, pour être vacciné contre le coronavirus (si l'on fait bien sûr partie des groupes de personnes désignés par le gouvernement - plus de 75 ans, personnes atteintes de pathologies graves et à ne pas combiner au covid...). Mais la préfecture du Puy-de-Dôme a déjà anticipé, en publiant jeudi soir la liste des centres de vaccination du département.

On y retrouve

Le CHU de Clermont-Ferrand, site Gabriel-Montpied : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 04 73 75 41 17

La Maison des Sports de Clermont-Ferrand : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 04 73 40 33 33

Le dispensaire Emile-Roux de Clermont-Ferrand : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 04 73 14 50 80

Le centre hospitalier de Thiers : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 06 23 78 75 78

Le centre hospitalier d'Issoire : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 04 73 71 88 58

Le centre hospitalier d'Ambert : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 06 22 92 33 27

Le centre hospitalier du Mont-Dore : RDV sur sante.fr ou par téléphone au 04 73 65 36 16

Vous retrouvez ces centres sur www.sante.fr, ainsi que les modalités d'accès et de prise de rendez-vous. Vous êtes d'ailleurs invités à prendre rendez-vous en ligne, afin de voir l'évolution du nombre de créneaux en temps réel.

La liste des centres puydômois est amenée à évoluer, dit la préfecture.