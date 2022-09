Septembre en or : deux mamans icaunaises veulent "lever le tabou" sur les cancers pédiatriques

La ville de Sens participe à la campagne septembre en or. Les fonds seront reversés à deux associations icaunaises engagées dans la lutte contre les cancers pédiatrique : "Les rêves de Marlène" et "Les ailes de Gaby".

Géraldine Chareau et Hakima Prélat, les fondatrices respectives des associations "Les rêves de Marlène" et "Les ailes de Gaby".

"Octobre rose", la campagne annuelle prévention et de sensibilisation au cancer du sein est désormais bien connue du grand public. En revanche, on ne peut pas en dire autant de "Septembre en or". Cette opération née aux Etats-Unis en 2012 vise à la mettre la lumière sur les cancers pédiatriques. "Les pathologies qui vont toucher les enfants sont des problématiques assez taboues. Si nous n'en parlons pas, cela n'existe pas. Nous essayons de lever cette défense qui peut exister chez la plupart d'entre nous", explique Adeline Squilario, psychologue et directrice de la communauté professionnelle territoriale de santé du nord de l'Yonne (CPTS).

L'omerta sur ce sujet fait que les familles ne sont pas préparées

La CPTS, sous l’impulsion de Mariane Picouet, représentante du collège des usagers, organise la première édition de septembre en or à Sens. "Au-delà de la peur, ça exclut. Et pourtant en discuter, ça aide. Ce n’est plus ni moins qu'une bombe nucléaire qui tombe sur une structure familiale. Et l'omerta sur ce sujet fait que les familles ne sont pas préparées, elles ne savent pas vers qui se tourner quand leur enfant est atteint d'un cancer ou d'une autre maladie grave", ajoute Jean-Luc Dinet, médecin et président de la CPTS Nord Yonne.

L'objectif est de fédérer autour d'animations pour susciter des échanges et sensibiliser "et montrer aux parents qui ont un enfant malade qu'ils ne sont pas seuls", ajoute Adeline Squilario. Cette campagne vise également à récolter des fonds. Des tirelires sont disponibles chez des commerçants de Sens. L'intégralité des dons seront reversés à deux associations icaunaises : "Les rêves de Marlène" et "Les ailes de Gaby". Elles ont toutes les deux été fondées par des mamans qui ont perdu leur enfant d'un cancer.

Améliorer le confort des enfants malades et de leurs familles

Gabriel Prélat a été emporté par une tumeur cancéreuse à l'âge de 8 ans. "Ça a été foudroyant. On l'a appris le 9 avril et le 5 mai il est décédé donc il n’a pas eu le temps de commencer la chimiothérapie", se souvient Hakima Prélat. Trois ans après le décès de son fils, en 2018, elle a créé l'association "Les ailes de Gaby" avec deux objectifs : récolter des fonds pour la recherche et améliorer le confort des enfants malades et de leurs familles. "Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose parce qu'avec un soir, avec mon mari, on voulait rester tous les deux avec notre fils après son opération. On ne nous a pas donné cette possibilité à l’hôpital Necker à Paris. Donc, pendant que l’un dormait avec Gaby, l’autre dormait dans le couloir. Cela a été très frustrant de ne pas pouvoir rester tous les deux à son chevet", raconte-t-elle.

Le club de foot de son fils organise tous les ans à la Pentecôte le "challenge Gabriel Prélat". L'événement se termine par un lâcher de ballons biodégradables.

Ce tournoi de football permet en moyenne à l'association de récolter entre 1.600 et 1.800 euros. Hakima Prélat organise également un repas au mois de septembre et participe à des marchés de Noël. "Les Ailes de Gaby" ont versé 5.000 euros à l'hôpital Necker pour l'achat de canapés-lits pour les parents. Un don a été fait aussi à l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne), pour la recherche pédiatrique. "Nous avons aussi un projet avec l'hôpital de Sens pour aménager le nouvel espace dans le pôle mère-enfant".

Avec son association "Les rêves de Marlène", Géraldine Chareau veut égayer la vie des enfants hospitalisés. Elle offre des peluches dans les hôpitaux de l'Yonne. "J'en distribue pour finir 500 environ par mois et j'en récupère entre 800 et 1000 par semaine". Une action qui lui fait du bien : "Bien sûr, ça ne guérit pas mais ça peut réconforter. Je souhaite que les enfants repartent avec une peluche même s'ils sont à l'hôpital pour une bosse ou deux points de suture".

Géraldine Chareau a crée cette association pour sa fille Marlène. L'adolescente a lutté pendant près de deux ans contre un cancer des os. Ses parents ont voulu lui donner des moyens de se libérer de son quotidien pesant. "J'étais contre les réseaux sociaux mais j'ai décidé de me mettre à nu. J'ai raconté notre histoire, j’ai ouvert une cagnotte et les gens m’ont suivis. J’ai crée l’association les Rêves de Marlène". L'adolescente souhaitait prendre le train, aller à Disneyland Paris, faire un tour en hélicoptère, assister à un défilé de mode. "Tout ça, on l'a fait grâce à l'association", se réjouit Géraldine Chareau. Marlène a réalisé un dernier rêve : fêter ses 15 ans avec ses amis et sa famille. Marlène est décédée trois semaines après son anniversaire.