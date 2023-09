Septembre en or : le mois de lutte contre les cancers de l'enfant

Des sous pour lutter contre les cancers de l'enfant. Ou plus précisément pour aider la recherche scientifique. Voilà le but de l'opération "septembre en or". Tout au long du mois, de nombreuses manifestations sont organisées par l'association "Tous avec Agosti" et par le club des Kiwanis. Les fonds récoltés doivent aider au financement du laboratoire Mircade (méthodes et innovations pour la recherche sur les cancers de l'enfant) de l'INSERM (institut national de la santé et de la recherche médicale) de Bordeaux qui fait de la recherche fondamentale. Cela doit permettre aussi l'achat de logements d'urgence à proximité de l'hôpital de Bayonne afin d'aider les familles qui doivent amener leurs enfants malades, mais qui ont du mal à se loger.

ⓘ Publicité

Cancer du tronc cérébral

Les cancers pédiatriques touchent environ 1.500 enfants par an en France. Autour de 500 décèdent, notamment ceux qui sont atteints par le cancer du tronc cérébral. Impossible d'opérer. Une quarantaine d'enfants sont affectés par an. "L'objectif, c'est d'étudier les mécanismes qui sont responsables du développement de la tumeur pour trouver des médicaments", explique le patron du laboratoire Mircade, le Dr Christophe Rosset. Le laboratoire fonctionne avec une douzaine de personnes et un budget annuel de 400.000 à 500.000 euros.

loading

Collectes de fonds, parties de pelote basque, tombola, repas… Tout au long du mois de septembre, de nombreuses manifestations sont organisées pour soutenir la lutte contre les cancers de l'enfant. Notamment la création de logements près du centre hospitalier de la côte basque afin d'aider les familles. Actuellement, l'association "Tous avec Agosti" gère un appartement à Anglet qui a "déjà pu accueillir 47 familles", précise le président de l'association, Frédéric De Arroyave.

loading