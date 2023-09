Septembre en Or : le témoignage d'une maman messine sur son combat contre les cancers pédiatriques

Vous connaissez Octobre rose, mais connaissez-vous Septembre en Or ? C'est le mois de lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. Ils sont rares : 2.500 nouveaux cas en France contre 400.000 chez les adultes. En Lorraine, ces cancers sont pris en charge au CHRU de Nancy, qui suit environ 500 enfants par an.

Ces cancers rares, essentiellement des leucémies ou des tumeurs cérébrales, ont la particularité de progresser très vite, au même rythme que les cellules du corps de l'enfant. S'ils ont de grandes chances d'être soignés (83% de guérison à cinq ans), il faut qu'ils soient détectés le plus tôt possible. Chaque année en France, 500 enfants ou adolescents meurent d'un cancer pédiatrique.

Aubin, ambassadeur de Septembre en Or en Lorraine cette année

Iulia est la maman d'un petit Messin, Aubin, âgé aujourd'hui de 6 ans et demi. C'est lui qui apparait sur les affiches de Septembre en Or en Lorraine. Une tumeur a été détectée dans son cerveau quand il avait 18 mois. "Vers l'âge d'un an, on a remarqué que des petites choses stagnaient, notamment au niveau de la marche. Et puis il avait un tremblement de la main", raconte Iulia. La pédiatre qui suit l'enfant prescrit une IRM (imagerie par résonance magnétique), et le verdict tombe : médulloblastome. Aubin présente une tumeur maligne, de 5 cm de diamètre, située dans son cervelet, et qui a développé une métastase dans la moelle épinière. Le choc est immense pour la famille. "L'annonce, c'est le pied de la montagne, et on sait qu'elle sera très très longue à gravir".

L'enfant est opéré une vingtaine de fois, connaîtra des complications, les chimiothérapies... Aujourd'hui, il doit passer une IRM tous les six mois. "Il a été majestueux dans son combat. Adorable, très conciliant pendant les soins. Après une tumeur cérébrale, les enfants ont souvent un mutisme pendant quelques mois. Mais aujourd'hui, il a totalement retrouvé la parole". Le cervelet étant le centre de l'équilibre, Aubin est aujourd'hui en fauteuil roulant. Il a pu faire sa rentrée scolaire, avec une AESH, une accompagnante pour élève en situation de handicap... C'est là le "deuxième combat", pour les familles : se battre pour faire valoir ses droits : "C'est stressant, épuisant. Les demandes d'AESH, d'accompagnement, de rééducation, les prises en charge d'aide technique, de l'aménagement du domicile... Et la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) met des mois à répondre". Si Iulia prend la parole aujourd'hui, c'est notamment pour que les élus et les administrations prennent conscience de ces problèmes.

Les cancers pédiatriques délaissés par la recherche

Si les cancers pédiatriques se soignent de mieux en mieux, passant de 30 % à plus de 80 % de guérison à cinq ans ces quarante dernières années, "la recherche stagne", déplore Guy Ollinger, le président de la fédération Enfants Cancers Santé dans le Grand Est . "D'abord, les cancers de l'enfant ne correspondent pas du tout à ceux des adultes, ils sont tout à fait particuliers. Les enfants ne peuvent donc pas bénéficier des recherches actuelles. Et puis comme ce sont des maladies très rares, les laboratoires ne s'y intéressent pas, ce n'est pas rentable pour eux. Ce sont donc les associations privées qui se substituent à l'Etat pour financer une grande partie des recherches".