Septembre en Or : "On est obligés d'être forts", témoigne la maman d'un jeune Amiénois atteint d'une leucémie

Septembre en Or, c'est le mois international de lutte contre les cancers pédiatriques. On estime qu'avant ses 15 ans, environ 1 enfant sur 440 en souffrira. Alors pour faire prendre conscience du problème et pousser à la recherche, ce mois est primordial pour les associations, mais aussi les familles. "C'est un mois où on met en lumière les avancées, mais aussi les difficultés, les attentes qu'on les familles d'enfants atteints de cancer en France", explique la médecin Elise Quillent, également membre de l'association Grandir Sans Cancer de la Somme. "C'est un problème de santé publique qui nécessite une prise de conscience forte pour mieux soutenir ces familles et faire avancer la recherche", poursuit-elle.

4 enfants sur 5 soignés

Ingrid fait partie des 40 familles samariennes de l'association Grandir Sans Cancer. L'année dernière, son fils Arthur a été diagnostiqué d'une leucémie. "Il aurait dû faire sa rentrée au CP, et malheureusement, suite à un mauvais bilan la semaine précédente, il n'a pas pu la faire en même temps que ses camarades." La maman reste consciente que le chemin est long : il faut en moyenne deux ans pour traiter une leucémie. "Il nous impressionne tous les jours", souffle-t-elle. Face au courage de son fils, "on est obligé d'être forts", admet Ingrid. "On craque très souvent, mais devant eux, c'est impossible."

Dans la Somme, l'association Grandir Sans Cancer compte 40 familles. © Radio France - Lou Momège

Aujourd'hui, 4 enfants sur 5 parviennent à guérir. "C'est quand même un bon chiffre, mais qui reste insuffisant et qui n'augmente plus depuis 20 ans", nuance Elise Quillent. En parallèle, le nombre de cancers pédiatriques ne diminue pas en France. "Théoriquement, quand on prend en charge une maladie, on espère en faire diminuer l'incidence", s'indigne la médecin. Elle aimerait que de nouvelles études à grande échelle voient le jour. Elle déplore également que les registres de cancers pédiatriques soient encore facultatifs, ce qui empêche d'avoir des chiffres exactes sur les évolutions de l'incidence de la maladie.

Jade, 10 ans est désormais guérie de son cancer mais continue de recevoir des traitements. © Radio France - Lou Momège

L'association Grandir Sans Cancer précise que 2 enfants guéris sur 3 gardent des séquelles importantes, comme de lourds handicaps, mais aussi "des difficulté d'intégration scolaire, ou au travail à cause des traitements qu'ils ont reçu dans leur jeune enfance", détaille Elise Quillent. C'est le cas de Jade, 10 ans. Il y a cinq ans, elle a été diagnostiquée d'une leucémie, dont elle est désormais guérie. "Tous les soirs, sauf le samedi, je fais une piqûre, raconte la jeune fille. Cette piqûre sert à me faire grandir plus vite qu'avant." Car avec les traitements contre le cancer, la croissance de Jade a fortement diminuée. "Je me dis que si je n'avais pas eu cette maladie, ça ne serait pas arrivé", conclut-elle.