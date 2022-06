Septième vague de Covid-19 : les chiffres continuent d'augmenter en France

La septième vague de Covid-19 monte. "La circulation du SARS-CoV-2 poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une augmentation des nouvelles hospitalisations, constate Santé Publique France. Selon son dernier bilan hebdomadaire ce vendredi, toutes les classes d'âges sont touchées et environ 55.000 cas positifs par jour sont enregistrés depuis trois semaines.

Hausse des admissions en soins critiques des plus de 80 ans

Deux tiers des cas en France sont liés aux nouveaux sous-variants d'Omicron, surtout BA.5 (41%). A l'hôpital, durement éprouvé par la pandémie et en crise structurelle, le rebond est confirmé mais reste pour l'instant modéré.

Une hausse des admissions, notamment chez les 80 ans et plus, est observée en soins critiques après plusieurs semaines de diminution et une semaine de stabilisation, d'après Santé Publique France.

Un quart de la population éligible a reçu sa deuxième dose de rappel

Le gouvernement et les autorités sanitaires veulent accélérer la campagne de deuxième rappel de vaccination. Le ministère de la Santé alerte sur le taux "clairement insuffisant" de personnes ayant reçu leur quatrième dose.

Jusqu'ici, seul un quart des personnes éligibles ont reçu leur deuxième dose de rappel, le gouvernement appelle les plus âgés à recevoir l'injection "le plus vite possible".

Le pass sanitaire aux frontières jusqu'en mars 2023 ?

Plusieurs voix dans la communauté médicale, dont celle d'Alain Fischer, à titre personnel, ou de la fédération des hôpitaux publics, plaident pour un retour du masque obligatoire dans les transports.

Au gouvernement, on en appelle à "la responsabilité citoyenne", pour le moment pas de nouvelles restrictions mais la ministre de la santé Brigitte Bourguignon, n'exclu pas "d'autres mesures s'il en était besoin".

Le gouvernement français envisage de recourir au pass sanitaire à l'arrivée dans l'Hexagone, en Corse et dans l'Outre-mer, selon un avant-projet de loi visant à maintenir "un dispositif de veille et de sécurité sanitaire" jusqu'en mars 2023.