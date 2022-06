Septième vague : les admissions covid au CHRU de Nancy restent stables

On parle d'une septième vague : le nombre de contaminations repart à la hausse partout en France, y compris en Lorraine. Le taux d'incidence est de 382 cas pour 100.000 habitants en Meurthe-et-Moselle, chiffre qui augmente lentement depuis la mi-mai. Mais pour l'instant, l'impact de ce rebond au CHRU de Nancy reste limité, selon Sybille Bevilacqua. La cheffe du service des maladies infectieuses était l'invitée de France Bleu Lorraine vendredi 24 juin.

"On reste toujours avec un fond d'une quinzaine de patients entre la réanimation et les services traditionnels, rapporte la praticienne. Depuis quelques semaines les chiffres [de Santé Publique France] remontent doucement, mais sûrement." Cette remontée s'explique par la percée des variants BA.4 et BA.5.

Pour l'instant, la restriction des mesures sanitaire n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement insiste avant tout sur le deuxième rappel, et la nécessité pour les personnes éligibles de sauter le pas. "Cela fait des mois que les gestes barrières ont diminué, partout et ça va être difficile de revenir en arrière, avertit Sybille Bevilacqua. Je pense qu'on peut avoir un discours de précaution, auprès de la population, notamment les plus fragiles."

La cheffe du service des maladies infectieuses rappelle ainsi l'importance du port du masque en milieu clos, en présence de personnes vulnérables.