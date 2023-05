Service des urgences à l'hôpital d'Aubenas : le député Brun en appelle à l'armée

Dans un communiqué publié ce jeudi, le député LR du Sud Ardèche Fabrice Brun lance un appel aux ministres de la santé et des armées pour tenter de trouver des médecins de façon à pouvoir rouvrir l'accueil du service des urgences de l'hôpital d'Aubenas.

ⓘ Publicité

L'accueil des urgences d'Aubenas fermé jusqu'à nouvel ordre

L'hôpital d'Aubenas a annoncé que l'accueil du service du service des urgences serait fermé la nuit jusqu'à nouvel ordre. L'accueil avait été fermé début avril suite au départ de deux praticiens hospitaliers pour un mois. Cette fois la direction dans une vidéo postée sur la chaine Youtube ne donne plus de date de réouverture. Entre 18H30 et 8H30, vous ne pouvez plus vous présenter aux urgences. Il faut d'abord appeler le 15 qui vous réorientera en fonction de la gravité de votre état. Une mesure prise face au manque de médecins et à la difficulté de recruter de nouveaux praticiens.

Un appel aux médecins militaires

Le député Brun avait déjà posé une question au ministre de la santé le 2 mai dernier sur le disfonctionnement du service des urgences à Aubenas. Il demande aujourd'hui au ministre de la santé de réquisitionner des médecins de la réserve médicale pour faire tournée les urgences d'Aubenas. "Il y aussi des médecins à l'agence régionale de santé qui pourrait troquer leur costume trois pièces pour une blouse blanche" dit Fabrice Brun. Le député lance enfin un appel au ministre des armées pour que des médecins militaires viennent pallier le manque de médecins aux urgences parce qu' "il faut faire feu de tout bois" ajoute le député.

La demande a peu de chance d'aboutir mais Fabrice Brun souligne l'importance de cet hôpital éloigné de plus de deux heures de route de tout Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et qui dessert un bassin de 100 000 habitants (300 000 habitants durant la haute saison touristique d'été).