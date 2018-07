Loire, France

A l'heure des vacances estivales coïncide celle celle du manque de médecins généralistes, qui eux aussi prennent leurs congés en juillet et en août. Face à cette situation, de nombreux patients se tournent vers les services d'urgence. Des services rapidement saturés. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes appelle à la prévoyance.

Ordonnances, vaccins, prélèvements : passer par un médecin généraliste

Certains se rendent aux urgences pendant les vacances pour renouveler une ordonnance, une prescription de prise de sang ou de radio, ou encore pour se faire vacciner en vue de leurs voyages. Sauf que tout cela doit, autant que possible, passer par le cabinet d'un généraliste.

Cécilia Haas, directrice de la communication de l'ARS tient à rappeler que les médecins des services d'urgence "eux aussi, partent en vacances, comme toute le monde et c'est nécessaire. Donc cette ressource-là reste quand même fragile dans ces périodes de congés scolaires. Les services d'urgences doivent être d'abord concentrés sur le travail de la médecine d'urgence." Elle précise tout de même que tout patient arrivant sera pris en charge, au risque "d'une attente très longue" qui peut générer des tensions, voire impacter la qualité de l'accueil.

En cas de doute, appeler le 15

Du côté du service des urgences du CHU de Saint-Étienne, on rappelle que cette situation de surcharge est certes plus marquée pendant les vacances d'été et d'hiver, mais que les recommandations de l'ARS valent pour toute l'année. Le professeur Alain Viallon, chef du service, ajoute que "si on a un doute, on compose le 15. Une permanencière va trier votre appel et le basculer soit sur la médecine d'urgence, soit sur la médecine de ville." Si le passage par les urgences n'est pas nécessaire, le SAMU peut par exemple vous indiquer une maison médicale de garde.