Services d'urgences saturés en Pays de la Loire : les recommandations de l'ARS aux parents

Faut-il aller aux urgences ou pas ? De nombreux parents sont souvent désemparés au moment de prendre la décision face à l'état de santé de leur enfant qui peut les préoccuper voire les mettre en panique. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'ARS, l'Agence régionale de santé, adresse des recommandations aux parents pour les aider lorsqu'ils doivent faire face à ce genre de situations. D'emblée, l'ARS rappelle que les réelles urgences sont plutôt rares et que, souvent, une simple consultation chez le médecin suffit.

Les parents ne doivent pas s'inquiéter si leur enfant, lorsqu'il est malade, continue à manger, à boire, à jouer, à sourire et à communiquer. Et si vraiment une inquiétude pointe, dans ce cas, il faut appeler son médecin traitant. Pour l'ARS, il ne faut pas se déplacer systématiquement aux urgences quand un enfant de plus de trois mois a plus de 38 degrés de fièvre. Un enfant qui vomit ou qui a la diarrhée ne nécessite pas d'aller aux urgences s'il ne montre pas de signes de déshydratation. Même chose s'il tousse sans gêne respiratoire ou si des éruptions cutanées surviennent sans fièvre.

Les signes qui alertent

A l'inverse, quand un enfant a une respiration accélérée, quand il est déshydraté après une diarrhée ou après avoir vomi, quand il a un comportement inhabituel, une fatigue anormale, quand il gémit, qu'il est pâle, les yeux cernés, quand il a moins de trois mois et qu'il a plus de 38 degrés de fièvre, dans tous ces cas de figure les parents ne doivent pas hésiter. Ils doivent se rendre dans un service d'urgences après avoir appelé le 15 où ils auront été mis en contact avec un médecin régulateur du Samu.

Des urgences saturées

Dans la région Pays de la Loire, certains services d'urgences ont connu un été compliqué , le manque de personnel a entraîné des fermetures la nuit ou le week-end. Cette situation s'est prolongée depuis la rentrée et les tensions sont encore fortes notamment au CHU de Nantes, à l'hôpital de Saint-Nazaire , au Centre hospitalier du Mans ou encore à l'hôpital de Mayenne . A Nantes, les agents des urgences du CHU ont entamé une grève dimanche 23 octobre, rejoints ce jeudi par les personnels des urgences pédiatriques qui doivent faire face à l'épidémie de bronchiolite.