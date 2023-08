Services fermés, Smur à l'arrêt, canicule : les urgences suffoquent au cœur de l'été

Vingt-huit départements sont placés en vigilance orange canicule ce samedi par Météo France. Cet épisode de chaleur fait craindre un afflux de patients au personnel des urgences, déjà touché par le manque de bras en plein été. "L'hôpital fera face", a cependant assuré vendredi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, estimant que si la situation est "tendue" aux urgences, elle n'est pas "plus grave" qu'en 2022. "L'organisation du système de santé, elle est extrêmement robuste et elle sera robuste face à cet épisode de chaleur", a déclaré Aurélien Rousseau sur franceinfo. Des services d'urgences sont pourtant en grande difficulté en plein cœur de l'été.

L'accueil des urgences fermé par endroit

Pour faire face aux pénuries d'urgentistes ou d'intérimaires, certains hôpitaux sont contraints de fermer les urgences de leur établissement, notamment la nuit. Les patients doivent d'abord appeler le 15 et des assistants de régulation médicale (ARM) les orientent vers une prise en charge en fonction de leurs symptômes. Un filtrage devenu la règle dans tous les hôpitaux de Mayenne , de la Manche, dans plusieurs villes bretonnes comme Carhaix (Finistère), ou la nuit à Dax (Landes), Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou Niort (Deux-Sèvres). Au CHU Pellegrin à Bordeaux, elle est appliquée 24 heures sur 24 . En triant les patients, "on n'est pas à l'abri d'une erreur", déplore à l'AFP sous couvert d'anonymat un médecin urgentiste du CHU de Bordeaux.

Ces fermetures d'urgences aussi nombreuses sont inédites selon la porte-parole de la société française de médecine d'urgence (SFMU) : "On n'a jamais vécu une telle ampleur de fermetures de structures d'urgence", affirme Agnès Ricard-Hibon. Mais le ministre de la Santé veut tempérer. Les fermetures ponctuelles ciblées permettent d'avoir "des hôpitaux qui restent ouverts la journée" ou fermés uniquement "en nuit profonde". "Ce n'est pas satisfaisant" mais cela "permet de maintenir, dans des territoires où on ne pourrait plus, une offre de soins", a-t-il avancé.

À Laval (Mayenne), cette régulation a permis de désengorger les urgences au mois de juillet : les patients sont de moins en moins nombreux à se présenter spontanément, selon le directeur de l'hôpital, indique France Bleu Mayenne. "Il n'y a pas d'explosion des passages aux urgences" confirme sur franceinfo Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf), on aura une augmentation modérée de l'activité - entre 5, 10, 15, 20% selon les sites". "Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à prendre en charge correctement les patients, alors que l'activité reste modérée".

Or, la situation pourrait vite basculer avec les fortes chaleurs dans le sud du pays : "Il faut que les personnes fragiles, mais pas que, soient raisonnables, ne s'exposent pas de manière déraisonnable à la chaleur, portent des vêtements adaptés. Il faut faire attention à la prise de certains médicaments" conseille-t-il afin d'"éviter des malaises, des recours au Samu, aux pompiers ou des venues inutiles aux urgences". Selon lui, certains hôpitaux pourraient se retrouver dans de grandes difficultés : "Nous sommes dans une période très difficile" rappelle-t-il avec "comme chaque été au mois d'août, de très nombreux lits [...] fermés".

Les zones touristiques en grande difficulté

Ce qui inquiète les principaux représentants d'urgentistes, c'est que la crise à l'hôpital touche "tous les départements", des petits aux gros services, jusqu'aux "zones extrêmement touristiques", alertait mardi Marc Noizet, président de Samu-Urgences de France . Des zones pour certaines en alerte canicule. L'accueil des urgences de Saint-Tropez (Var), station balnéaire de la Côte d'Azur prisée des vacanciers, est par exemple resté fermé trois nuits en août, l'hôpital assurant par communiqué avoir "tout" tenté pour éviter cette "situation extrême". "Les alertes remontent de partout", de Bretagne à la côte Atlantique, déplore le Dr Ricard-Hibon. Sur la côte atlantique justement, Marc Noizet cite Les Sables-d'Olonne (Vendée) ou Arcachon (Gironde) "où ils ont été obligés de mettre en place sur le parking devant l'hôpital une structure où les médecins font de la petite traumatologie pour alléger les urgences".

La régulation médicale touchée par une grève

Pour Jean-François Cibien, président de l'intersyndicale Action Praticien Hôpital (APH), la régulation "est une solution", à condition de préserver ses "forces vives". Or, les assistants de régulation médicale (ARM) - premiers à décrocher au Samu - sont en grève dans les trois quarts du territoire (69 centres touchés sur 100). En sous-effectif, ils ont par endroits "+45% d'activité, sans aucune valorisation", déplore-t-il, appelant le ministère à leur donner la "prime de risque" qu'ils réclament.

Dans ces centres 15, le délai d'attente avant d'être mis en relation avec un ARM est parfois très long, s'indigne Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf). Ces "délais de décroché" sont "incompatibles avec la qualité de service que l'on attend" déclarent-ils sur franceinfo ce vendredi. 'Pour être très concret : quand on a 10 minutes de délai pour un décroché, si c'est pour de la fièvre, de la toux, ça peut attendre, mais un arrêt cardiaque ne peut pas attendre 10 minutes. Si on attend 10 minutes, ça se traduira par un décès et une mort évitable. Voilà à quoi mènent les dysfonctionnements des services d'urgence niés par Aurélien Rousseau, qui étaient niés par son prédécesseur". Christophe Prudhomme exhorte le ministre de la Santé à agir : "Le temps n'est plus à la parlotte, le temps est à l'action, monsieur Rousseau". Il assure que le ministre de la Santé Aurélien Rousseau est dans le déni : "Attention, monsieur le ministre : nous constatons une hausse de la mortalité des patients". L’hiver dernier, le syndicat Samu Urgences de France avait listé 150 "morts évitables" dans les services d’urgences français à cause de l’engorgement dans les hôpitaux.

Des Smur fermés

En plus des tensions aux urgences, des Smur (service mobile d'urgence et de réanimation) sont également fermés pour redéployer le personnel dans les services en tension. "On ferme des Smur, la partie de l'hôpital qui se déplace sur la voie publique ou à votre domicile quand il y a un incident grave ", "parfois pour une nuit ou un week-end" s'agace Marc Noizet. "Les pires jours, c'était le pont du 15 août", raconte Dominique Savary, chef des urgences du CHU d'Angers et représentant Samu-Urgences de France. Dans les Pays-de-la-Loire, "quatre services étaient fermés", en plus de "six lignes de Smur à l'arrêt" et d'un hélicoptère "pas fonctionnel" à Nantes.

Selon Marc Noizet, le président de Samu-Urgences de France, "la régulation de la rémunération des intérimaires a fait beaucoup de mal, aux urgences et à l'hôpital, même si c'était un mal nécessaire". Début avril, le gouvernement a interdit aux hôpitaux publics de payer les médecins intérimaires au-dessus du tarif maximum , ce qui a pu faire fuir certains praticiens.