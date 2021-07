Sète : enquête ouverte après le décès d'un jeune homme, son père accuse le vaccin Pfizer

"Je suis fou de rage", les mots de Frédéric Beltra sont virulents dans une vidéo publiée en début de semaine sur les réseaux sociaux. Ce père de famille, habitant à Sète, accuse "le vaccin Pfizer" d'avoir tué son fils de 22 ans.

Maxime Beltrat est décédé des suites d'un œdème de Quincke

Lundi 26 juillet, en début d'après-midi, Maxime Beltrat reçoit une dose du vaccin Pfizer dans un centre de vaccination à Sète. Dans la soirée, il se rend au restaurant, avant d'être victime d'un œdème de Quincke. Il s'agit d'une réaction allergique qui fait gonfler les muqueuses du cou et peut bloquer la respiration. Les pompiers tentent de le sauver, mais Maxime Beltrat décède à 23 heures.

Dans la foulée, son père enregistre et publie sa vidéo, qui totalise plus de 400.000 vues, et depuis très partagée par des groupes antivaccin notamment. Car pour ce Sétois, c'est la dose de Pfizer qui aurait provoqué la réaction allergique mortelle. L'homme s'en prend ainsi directement au gouvernement : "Il est criminel de mettre sur le marché des vaccins qui ne sont pas certifiés et qui tuent des jeunes en pleine forme".

Une autopsie sera réalisée

Le parquet de Montpellier a été immédiatement saisi. Une information judiciaire en recherche des causes de la mort a été ouverte, ce mercredi 28 juillet, et une autopsie sera réalisée.

Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier, reste pourtant prudent sur les résultats de cet examen qui ne seront pas forcément "concluants", selon lui. Il précise dans un communiqué :

"Même s’il est établi à l’issue (de l'autopsie, ndlr) que le décès résulterait d’une allergie, il est d’ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé peu avant son décès un aliment pour lequel il avait une allergie connue." - Fabrice Bélargent

Le procureur ajoute que des investigations supplémentaires seront conduites dans les semaines à venir.