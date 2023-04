Seules les urgences vitales admises en pédiatrie à l'hôpital de Saintes pendant trois jours

En raison d’un manque structurel de pédiatres, le Centre Hospitalier de Saintes est contraint de procéder à la régulation des urgences pédiatriques les 06, 11 et 14 avril prochains indique la direction dans un communiqué. Durant 24h à partir de 08h30. Seules les urgences vitales seront prises en charge pendant ces trois jours. "Notre priorité est d’assurer la continuité de prise en charge des enfants déjà hospitalisés et d’assurer un niveau de sécurité suffisant pour la couverture de la maternité et de la néonatalogie" précise le communiqué.

ⓘ Publicité

Appelez le 15

La direction rappelle qu'en journée, il est indispensable pour toute urgence pédiatrique de contacter en priorité, un médecin généraliste, un pédiatre libéral ou le 15. La nuit, il est nécessaire d’appeler le 15 pour être en contact avec un médecin qui vous conseillera et pourra vous orienter si nécessaire