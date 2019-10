Le Centre de rééducation de Kerpape, près de Lorient, lance un cycle de conférences sur le sexe et le handicap. La première conférence, ce jeudi soir, est réservée aux soignants. En fin de mois, d'autres rencontres seront ouvertes au public. Pour aborder sereinement une préoccupation essentielle.

Sexe et handicap. A Kerpape, un cycle de conférences

Sexe et handicap, une série de conférences au centre de rééducation de Kerpape

Lorient, France

Sarah Mathieu est médecin au Centre de rééducation de Kerpape et à l'origine du cycle de conférences sur le thème "sexe et handicap" : "C'est très important d'en parler et d'aborder tôt ce sujet. Souvent les patients n'osent pas en parler mais c'est une préoccupation essentielle des patients qui souffrent de handicap. Parfois, il faut laisser du temps au patient, respecter sa temporalité, mais c'est important de parler de ce sujet".

Un taux important de séparation

"Il y a un taux important de séparation après la survenue d'un handicap, poursuit la spécialiste. C'est important de recevoir les conjoints, de les écouter, les rassurer." Des consultations "famille et couple" sont d'ailleurs organisées à Kerpape, pour accompagner au mieux les bouleversements que peuvent provoquer le handicap au sein de la famille.

Le soignant doit être à l'écoute

"Parfois, les patients ont peur de reprendre une activité sexuelle, ajoute Sarah Mathieu, qui est en train de passer un diplôme universitaire de sexologie, donc il faut les rassurer et leur expliquer qu'il faut communiquer au sein du couple, dans ce contexte, c'est essentiel." Des spécialistes interviennent d'ailleurs déjà à Kerpape.

Car même si le sujet peut paraître secondaire : "la sexualité entre dans l'image de soi, explique la médecin, c'est essentiel et ça doit faire partie intégrante de la réadaptation."