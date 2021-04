Un pôle pilote pour éviter le "parcours du combattant" des parents d'enfants autistes à Saint-Egrève en Isère

Ce vendredi 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme, Emmanuel Macron visite le Pôle trouble du spectre de l'autisme du Centre hospitalier Alpes Isère, établissement public de santé mentale situé à Saint-Egrève. Le docteur Isabelle Palacios, invitée de France Bleu Isère détaille les spécificités de ce Pôle pilote en France.

Avant d'évoquer la visite du Président de la République, un mot sur cette unité qui est pilote et le modèle de ce qu'il veut développer en France. Elle est d'abord une plate forme d'accueil et d'orientation ?

Oui, le dernier plan autisme a mis en placeces plates-formes de coordination et d'orientation où des personnes gèrent les dossiers qui arrivent. L'idée, c'est que pour les familles, c'est vraiment un vrai parcours du combattant. Parce que, quand elles soupçonnent que leur enfant a des difficultés, un trouble "dys", voire de l'autisme, elles ont du mal à avoir des médecins qui puissent poser les diagnostics, avoir des professionnels spécialisés. C'est une grosse problématique.

Et donc, grâce à cette plateforme, quand les familles consultent leur médecin de famille, leur médecin traitant, il peut envoyer le dossier à la plate forme en disant :"Voilà, il y a cet enfant, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il y a des problèmes de coordination. Je ne sais pas si c'est une dyspraxie. Il y a un retard de langage, mais je ne sais pas si c'est une dysphasie ou une dyslexie. Ou alors, il a du mal à se faire des copains. C'est peut être de l'autisme, mais moi, je sais pas, mais on voit qu'il y a quelque chose. Les parents s'inquiètent. L'École s'inquiète. Moi aussi, médecin traitant. Je m'inquiète un peu". Et donc, il envoie un dossier à cette fameuse plateforme.

Cette plateforme, c'est trois, quatre salariés. On n'a pas eu non plus des moyens supplémentaires. C'est comme ça aussi la réalité ..

Vous pourrez le dire au Président tout à l'heure !

Oui, on pourrait le dire, on pourrait dire au président. En fait, l'idée des plates-formes, c'est de contourner le verrou diagnostic.

Qu'on comprenne bien, plus on diagnostique tôt, mieux on peut prendre en charge. Et ça aussi, c'est une difficulté héritée des années passées en France : on diagnostiquait trop tard où on ne voulait pas voir ?

On savait moins bien diagnostiquer. On a beaucoup de retard dans le diagnostic et du coup, beaucoup de retard dans les prises en charge. Et en plus en France, tant que vous n'avez pas un diagnostic reconnu, vous ne pouvez pas toucher une allocation. Une allocation enfant handicapé. Parce que quand il y a des difficultés, c'est d'un handicap dont on parle. Ce qui fait qu'il y a des familles qui ont moins de moyens financiers et dont les enfants n'ont pas forcément les soins adaptés tant qu'ils n'ont pas l'allocation.

Et ça, c'est l'idée de la plateforme. C'est qu'on dit que, dès qu'il y a une suspicion d'un trouble du neuro-développement, un trouble "dys" ou de l'autisme, on va débloquer un forfait précoce. Les enfants vont être directement pris en charge par des professionnels conventionnés pendant un an. Cette année, elle va nous permettre d'évaluer les difficultés, voire s'il y a un diagnostic d'un trouble neuro développemental. Et du coup, à avoir ensuite l'allocation.

Pendant longtemps, on a imaginé, docteur Isabelle Palacios, que l'autisme venait peut être des parents, d'un lien trop fort avec la maman. On essayait de culpabiliser les parents. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que l'autisme est un problème de neurones, de neurologie ?

C'est un problème effectivement du neuro-développement dans le développement de l'enfant. Et c'est pour ça que les signes se voient avant l'âge de 3 ans. Effectivement, on a encore en France toute cette problématique autour de la vision psychanalytique de l'autisme et les associations de familles, les parents se sont beaucoup battus pour qu'enfin il y ait enfin des soins adaptés qui soient mis en place.

C'est encore tout un combat à mener, que mènent encore dans notre région, Envol Isère autisme et Sésame autisme. Et je salue ces associations de familles et ces parents. La psychanalyse offre des concepts intéressants quand on est déprimé, quand on ne va pas bien, quand on a un mal être, mais pas en termes d'autisme. L'autisme, effectivement, ce n'est pas une problématique psychologique, c'est une problématique principalement neurologique.

Pour terminer, on parle beaucoup de la santé mentale dégradée des Français depuis un an. Avec le confinement, est ce que vous vous le sentez, pas dans ce pôle particulier, mais en général, au sein de votre établissement, est ce qu'il y a plus de monde ?

Oui, en général, du côté psychiatrie adulte, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'adultes ou de jeunes adolescents qui, effectivement, vont vont très mal. Voilà, il y a quand même un contrecoup de cette crise sanitaire. Avec beaucoup de dépressions et de tentatives de suicide. Mais effectivement, je préférais revenir à la question de l'autisme, au delà de cette crise que l'on traverse, parce que le Covid, on va s'en sortir. Il y a les vaccins qui arrivent. C'est très difficile, mais on est tous en train de tenir le coup. Après, malheureusement, pour l'autisme, il n'y a pas de vaccin. C'est à dire que dans un an, le Covid, on n'en parlera plus j'espère. Alors que les familles qui se battent pour avoir le diagnostic seront toujours dans les difficultés.