Stéphane Jeanneau a récemment découvert que l'Etat coupait l'allocation handicapé à ceux qui restaient hospitalisé plus de deux mois. L'idée est d'éviter de doubler les allocations, mais Stéphane a du quitter l'hôpital plus tôt que prévu, car il ne pouvait plus payer son loyer.

Montpellier, France

Le cri d'alarme d'un handicapé montpelliérain. Stéphane Jeanneau est en fauteuil roulant. Récemment il a du être opéré d'une épaule. Son opération a été suivie d'une longue hospitalisation. Il a alors découvert à cette occasion, qu'au bout de 2 mois à l'hôpital, 70% de son allocation handicapé (AH) était suspendue.

L'Etat considère en fait que puisque la sécurité sociale prend en charge l'ensemble des frais d'hospitalisation, et que les patients sont logés et nourris, les handicapés n'ont plus besoin de cette allocation. Le montant de l'AH est de 810 euros. Si on en retire 70%, il ne reste plus que 240 euros par mois.

Un problème de taille pour Stéphane Jeanneau qui a un loyer et des charges à payer. Il a donc du quitter l'hôpital une quinzaine de jour plus tôt que prévu, devant l'impossibilité de continuer à régler ses factures. C'est une "double peine" selon lui : "on rajoute du handicap au handicap".

Je ne sais pas si tout le monde a bien anticipé les difficultés auxquelles nous devons faire face. Psychologiquement, ça vous met dans un état plus que fragilisé.

Pour Stéphane Jeanneau, la loi devrait changer car c'est une véritable épée de damoclès qui menace les handicapés longuement hospitalisés :

il y a vraiment un chantier à entreprendre pour qu'il n'y ait pas ce problème là

Stéphane Jeanneau a interpellé le député de l'Hérault Patrick Vignal à ce sujet. Il assure que le député s'est engagé à interpeller à son tour le gouvernement.