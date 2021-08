"Si j'avais su, je me serais fait vacciner" : un azuréen antivax et contaminé par la Covid témoigne

Une quinzaine de nouvelles admissions ce week-end au CHU de Nice. Voilà la triste réalité de la COVID qui éprouve en silence dans ces murs où l'on se bat pour la vie. Selon des données de Santé Publique France, 80 patients étaient en soins critiques ces dernières heures dans les Alpes-Maritimes. Le taux d'occupation est de pratiquement cent pour cent au CHU de l'Archet. La quasi-totalité des patients sont non-vaccinés.

Derrière une porte se trouve l'un d'entre eux, Thierry, 50 ans passés, et un covid carabiné. Lui n'a pas voulu se faire vacciner pendant plusieurs semaines.

"On entend tout, les infos arrivent de partout on ne sait plus qui croire, et puis j'étais contre l'obligation de se faire vacciner"