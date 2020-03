"Si je ne suis pas livré en masques, je serai obligé de fermer" prévient un radiologue vosgien

L'appel d'un radiologue vosgien : Vincent Milion ne dispose plus que de quelques masques dans ses cabinets d'Epinal, Mirecourt et Gérardmer. S'il n'en trouve pas rapidement, il devra fermer.

L’appel d'un radiologue vosgien. Vincent Milion possède trois cabinets à Mirecourt, Epinal et Gérardmer. S'il a réduit son activité en ne conservant que les examens urgents, ce sont tout de même une soixantaine de patients qui viennent chaque jour. Problème : il ne dispose plus que de quelques masques de protection. S'il n'est pas rapidement fourni, il devra fermer.

Cinquante masques par jour

Car malgré le confinement, son activité et celle de 25 salariés continue avec par exemple des mammographies, des échographies ou des radios consécutives à des chutes. Mais pour combien de temps ? C'est la question que pose Vincent Milion :

"Si je ne suis pas rapidement livré, je serai obligé de fermer la structure dans quelques jours parce que je n'aurai plus de masques en quantité suffisante. Il me faut minimum 50 masques par jour, on m'en a livré 50 pour toute la semaine dernière. J'ai un petit stock mais je ne peux pas travailler encore un mois comme ça...Si on ferme, ça pose un problème de santé publique."

Des masques retrouvés dans un grenier

En attendant d'éventuels dons, Vincent Milion fait des pieds et des mains pour récupérer des masques afin de sécuriser son personnel et ses patients mais ça n'est pas évident :

"Nos fournisseurs n'arrivent pas à en avoir. Certains pharmaciens m'ont promis des stocks de masques anciens périmés, retrouvés dans leur grenier, on en est là. On est quand même proches des patients quand on fait des examens et il est hors de question de faire sans des équipements de protection."

L'horizon aujourd'hui pour ce radiologue ne va pas plus loin qu'une semaine.