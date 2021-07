"Si le Delta Festival est maintenu il faudra des stands de vaccination et de dépistage" dit Michèle Rubirola

Faut-il annuler le Delta Festival qui doit se tenir au mois d'août à Marseille comme chaque année sur les plages du Prado alors que les contaminations du variant Delta repartent à la hausse en France et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ? La question se pose notamment quand on sait que les personnes les plus touchées aujourd'hui sont les 20-29 ans et que le festival attire des milliers de jeunes pendant 3 jours. La généticienne marseillaise Annie Levy-Mozziconacci estime qu'il faut impérativement prendre des mesures. Sur les réseaux sociaux elle a directement interpellé, les autorités: "On prépare le Delta Festival ou bien le Festival du Delta ? Préfet et Agence Régionale de Santé, prenez les bonnes décisions !" écrit-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sur France Bleu Provence, ce jeudi, Michèle Rubirola, adjointe en charge de la santé assure que le sujet est en cours de discussion. Elle dit aussi souhaiter des mesures si il est maintenu : "J'ai déjà demandé que si le festival était maintenu, qu'il y ait, à l'identique de ce qui a été fait au mondial La Marseillaise à pétanque des stands de vaccination et de dépistage à l'entrée ce qui déjà diminuera le risque. On en est là actuellement".