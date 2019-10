TÉMOIGNAGE - "Si on ne fait rien pour eux, 50% des aidants meurent avant la personne qu'ils aident !"

En France, on estime qu'onze mille personnes sacrifient leur temps pour s'occuper d'une personne malade. Ce dimanche est leur journée nationale et c'est aussi l'occasion de rappeler que ces aidants doivent apprendre à se réserver des moments de répits. S'occuper d'une personne malade est en effet quasiment un travail à plein temps, souvent même épuisant. Mais s'avoir s'aménager des pauses, ce n'est pas facile.

Des profils très variés

"Les profils des aidants sont très variés", explique Tatiana Bertrand, la coordinatrice de la plateforme de répit de Sud Côte-d'Or / Dijon Métropole. "Il y a des couples, des personnes seules, des enfants, des conjoints, des voisins. La principale difficulté, c'est de pouvoir conjuguer leur vie, le fait de pouvoir s'occuper d'eux, prendre du temps pour eux, d'avoir des loisirs, et finalement d'être le mieux possible tout en s'occupant des malades"

En Côte-d'Or, il existe différentes solutions :

des groupes de paroles et un atelier "bien-être", proposés par l'association France Alzheimer 21

des séances de formations et d'informations, proposées par France Alzheimer 21, France Parkinson 21, France AVC 21, le CCAS de la ville de Dijon, le CESAM

des services de remplacement des aidants proposés par le service Relayage des PEP21

un café des aidants proposé par l'association REDESA et le CESAM

des entretiens téléphoniques ou physiques proposés par la plateforme de répit

-n entretien avec une psychologue proposé par France Alzheimer et la Plateforme de répit.

Attention danger

Très souvent, les aidants font passer la santé de ceux qu'ils aident avant la leur. Et les conséquences peuvent être terribles précise Gérard Laborier, le président de la FEDOSAD, la Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile. Il donne même un chiffre qui pousse à réfléchir. "En terme de santé, si on ne fait rien pour les aidants, 50% d'entre eux meurent avant la personne qu'ils aident". "Il faut donc voir de quelle manière, on peut les aider à se ressourcer, à se restructurer."

Se retrouver seul pour tout gérer

Pierre a 81 ans. Depuis près de deux ans, il s'occupe seul de sa femme de 83 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis deux ans. Ses enfants sont loin de Dijon et donc il doit se débrouiller. Son quotidien se divise entre les courses, l'entretien de la maison, accompagner son épouse dans les multiples visites médicales et pour les activités avec France Alzheimer. Tout son temps y passe. Son principal souci, c'est qu'il n'arrive plus à trouver un moment pour lui, juste être tout seul.

Il y a un numéro unique pour plus de renseignement : le 03.80.70.29.29. C'est celui de la plateforme de répit de Sud Cote d'Or - Dijon Métropole.