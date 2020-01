"Si on ne peut pas se passer d'un verre d'alcool par jour, c'est déjà un problème" pour Jean-Paul Gonod

Et si on faisait une petite pause avec l'alcool pendant un mois ? #LeDéfideJanvier, c'est le nom de l'opération lancée par plusieurs association de santé publique. Jean-Paul Gonod, directeur du LOGOS, le centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie, était notre invité ce jeudi.

C'est la première fois que plusieurs associations de santé publique (Fédération addiction, Fonds actions addictions, Ligue contre le cancer, etc.) organisent un "mois sans alcool" ce mois de janvier. Ce mouvement est lancé sous le mot dièse #LeDéfiDeJanvier ou #DryJanuary, en anglais. L'objectif est de faire une pause avec l'alcool, ou de réduire à tout le moins, sa consommation.

Jean-Paul Gonod, directeur du LOGOS, centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie basé à Nîmes et Alès, était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce jeudi 2 janvier.

"Le mois sobre c'est pour réfléchir à sa consommation et tenter de la réduire."

En France, l'alcool est à l'origine de 40.000 décès chaque année. Près de cinq millions de Français auraient aujourd'hui des difficultés à gérer leur consommation d'alcool.