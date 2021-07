"Si on ne vaccine pas on va tout droit vers une 4e vague" alerte le Professeur marseillais Jean-Luc Jouve

Il fait partie des 100 professionnels de santé qui signent un texte qui s'intitule "C'est maintenant qu'il faut prendre la décision" à propos de rendre obligatoire la vaccination des soignants, le Professeur marseillais Jean-Luc Jouve s'inquiète d'une "très probable" quatrième vague si les soignants ne passent pas rapidement par la case vaccination. Il souhaite donc que rapidement elle devienne obligatoire pour tous les soignants et surtout dans le paramédical où d'après lui le nombre de personnes vaccinées est insuffisant. Le Professeur ne comprend pas pourquoi certains soignants sont récalcitrants : "C'était assez irrationnel, à chaque fois qu'on impose il y a des réactions de méfiance et d'opposition alors que tous les gens qui sont récalcitrants ont été obligés de se faire vacciner contre l'hépatite B quand ils sont rentrés dans le monde hospitalier et là ça leur a paru tout à fait naturel. Là il y a des réticences que l'on ne saisit pas bien".

Pour parvenir à les convaincre, le Professeur estime qu'il faut reprendre la pédagogie un peu oubliée ces derniers temps et rappeler qu'il n'y a pas de "danger à se faire vacciner" : "on a six mois de recul et on n'a pas observé d'effets secondaires significatifs".

On n'a plus le choix, on est en état d'urgence - Professeur Jean-Luc Jouve

Le Professeur estime qu'on "entretien une paranoïa collective" face aux effets secondaires des vaccins. Et pour lui l'urgence est telle qu'il faudrait écarter les soignants qui refusent de se faire vacciner: "sans faire de sanctions je pense qu'il faut les exclure des soins. Un soignant non vacciné s'expose lui-même mais aussi les autres, les patients et c'est ça qui est particulièrement grave car les aides-soignantes sont les plus proches des patients".

D'après Jean-Luc Jouve, les chiffres des contaminations ne baissent plus, dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ils sont stables mais c'est bien le variant Delta qui inquiète les autorités sanitaires.