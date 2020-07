VIDÉO - "Si vous me croisez à Nîmes rue Fresque, j'aurai un masque" (Claude Rols, délégué de l'ARS du Gard)

C'est l'été, et à Nîmes c'est devenu une tradition une fois par semaine : les "jeudis de Nîmes" sont maintenus jusqu'ici, malgré la pandémie de Covid-19. De nombreux stands jalonnent le centre-ville, en plein air, et pas en milieu clos où le port du masque est désormais obligatoire partout en France dans les espaces publics. Mais à Nîmes, la rue Fresque en ces circonstances peut interroger : elle est très étroite, il y a plusieurs bars et restaurants, et il semble difficile d'y appliquer tous les gestes barrières recommandés et les mesures de distanciation.

Claude Rols, le délégué départemental de l'ARS Occitanie, a "fait son 7h50" ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère. "Il faut que la vie reprenne mais tout en gardant les mesures de distanciation. Il me semble que l'ensemble des échoppes ou des boutiques doit avoir un certain nombre de distanciations. Si les responsables de ces stands prennent les précautions pour eux-mêmes, il faut aussi que la population prenne les mêmes mesures".

"Le virus circule (...) en Occitanie, un patient atteint du virus contamine entre 1 et 1,5 personnes." Claude Rols

Selon les derniers chiffres de l'ARS ce mardi, il reste six patients hospitalisés dans le Gard. "Cela veut dire qu'on est à la fin d'une vague, qui a été sévère, avec des cas graves. Donc six patients, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu pour l'ensemble de la population."

