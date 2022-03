Sidaction : à Avignon le dépistage contre le VIH reprend bien

Vendredi 25 mars c'est le premier jour du Sidaction. Alors que la pandémie avait fait chuter le nombre de personnes se faisant dépister, le Sidaction essaie de reconquérir les jeunes. L'association rappelle que 14% des séropositifs ont moins de 25 ans et que c'est dès l'adolescence qu'il faut acquérir les bons réflexes.

Pour engranger les dons et toucher les 15-25 ans, le Sidaction a même lancé l'évènement "Gaming for Sidaction" durant lequel le journaliste Samuel Etienne et des streamers de la plateforme Twitch joueront aux jeux vidéo durant trois jours les 25, 26 et 27 mars.

La mission santé publique continue la lutte

Dans le Vaucluse, les missions santé publique servent de centres de dépistage et d'accompagnement. Le dépistage est gratuit et anonyme comme le rappelle le Dr Wajsbrot du centre de dépistage d'Avignon, situé près de l'hôpital. Et le dépistage n'est pas la seule mission du centre : celui-ci propose aussi un accompagnement pour les personnes voulant bénéficier du traitement préventif comme pour les personnes séropositives.

"Je prends la PREP tous les jours. C'est toujours une sécurité contre le VIH." - Sébastien, 23 ans

Au centre de dépistage d'Avignon, 15 rendez-vous sont prévus dans la matinée. Les personnes venant se faire dépister sont principalement de jeunes hommes. Comme Sébastien qui vient se faire dépister pendant que son copain l'attend dans la voiture dehors. "On a décidé ensemble de faire un petit check-up" explique-t-il, "mais je ne suis pas très inquiet parce que je prends la PREP tous les jours. C'est toujours une sécurité contre le VIH". La PREP c'est l'acronyme pour la Prophylaxie Pré-Exposition, un traitement préventif contre le SIDA que prennent plus de 15.000 personnes en France.