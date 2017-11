SIDA : Associations et médecins regrettent un relâchement en Limousin

Les traitements pour soigner (et non guérir) le sida sont de plus en plus efficaces. Mais en parallèle, associations et médecins du Limousin regrettent un relâchement dans les pratiques et tirent la sonnette d'alarme.

Aujourd'hui 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. Une maladie chronique qui continue de sévir, avec plus d'un million de morts dans le monde en 2016. Et si les traitements avancent, médecins et associations du Limousin ont remarqué un dangereux relâchement dans les pratiques.

Plus de dépistages d'urgence que par le passé "

Le centre de dépistage du CHU de Limoges, appelé CEGIDD, accueille chaque année près de 4 000 personnes pour dépistage, et a décelé 19 nouveaux cas de séropositivité cette année. Un chiffre relativement constant, mais le docteur Roubertoux regrette faire d'avantage de dépistages d'urgence que par le passé, et moins de tests préventifs : "Je ressens parfois un réel relâchement par rapport au diagnostic de séropositivité. On a des traitements qui fonctionnent, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont lourds". Et que les conséquences sociales (tabou, exclusion, difficultés à obtenir un crédit) existent toujours.

Moins de peur, et donc moins de prévention

Même constat côté associatif. Sylvain Rouilhac, chargé de mission à l'association Entr'AIDSida Limousin, estime qu'on peut "vivre convenablement avec cette maladie, on en a peut-être moins peur, et il y a donc moins de prévention".

Les possibilités de se faire dépister sont nombreuses : au CHU, auprès de son médecin traitant, au planning familial ou alors seuls grâce aux "autotests" vendus 25 euros en pharmacie. Et en cas de prise de risque, un traitement post-exposition (TPE) réduit de façon importante le risque de contamination par le virus, s'il est pris dans les 48 heures.