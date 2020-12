Sida : "c'est une année noire" en Ile-de-France avec deux fois moins de dépistage à cause du Covid

"Une année noire". Avec le confinement, et l'épidémie, deux fois moins de personnes se sont fait dépister. Une situation qui inquiète particulièrement Jean Spiri, président du CRIPS Ile-de-France (Centre régional d'information et de prévention du sida), invité de France Bleu Paris ce mardi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida.

L'Ile-de-France, qui concentre 40% des nouvelles contaminations en France, est la région la plus touchée d'Europe, mais il y avait de "l'espoir". "On avait connu une baisse de 15% des contaminations ces cinq dernières années". Jean Spiri n'a qu'un seul message en cette journée mondiale de lutte : "Faites-vous dépister malgré la Covid."

à réécouter Lutte contre le Sida : quand le Covid fait chuter les dépistages du VIH

"Il y a urgence à utiliser les moyens de dépistage et de prévention" - Jean Spiri

Il rappelle aussi que le Sida ne touche pas que les jeunes, il y a une "recrudescence chez les plus de 50 ans". En revanche, la méconnaissance du VIH progresse chez les jeunes, ce qui l'inquiète. Aujourd'hui un étudiant sur deux utilise un préservatif pour tous ses rapports. "C'est pourquoi, une campagne d'information est lancée dans les transports en commun", en partenariat avec la Région.

Prévenir et protéger sont les deux maîtres-mots dans cette lutte contre le Sida à défaut d'avoir un vaccin malgré plus de 30 ans de recherches. Le préservatif reste essentiel pour se protéger, mais il y a aussi des avancées à connaître en matière de prévention, rappelle Jean Spiri. Comme la PreP : un traitement gratuit, qui "empêche d'être contaminé". "Nous demandons à ce que l'initialisation de la PreP soit renforcée dans notre région, que les médecins généralistes puissent la prescrire."

Faut-il encore croire à un vaccin possible contre le Sida ? "Oui", répond Jean Spiri, "mais aujourd'hui on a déjà beaucoup de moyens de prévention et c'est ça qui est important. Il y a urgence à utiliser les moyens de dépistage et de prévention."