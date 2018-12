Sida : des chercheurs détruisent des cellules infectées et ouvrent la voie à une possible guérison

La découverte révélée par l'Institut Pasteur ce jeudi ouvre la voie à une possible guérison pour les malades du Sida. Des chercheurs ont en effet réussi à détruire des cellules infectées par le virus, pour la première fois.

Le principe de la maladie du sida est qu'elle affaiblit le système immunitaire du corps humain. Le virus se loge en effet dans les lymphocytes T CD4, ces globules blancs qui jouent un rôle prépondérant dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Par le passé, les chercheurs ont remarqué que le virus n'infectait pas tous ces lymphocytes T CD4 et, jusqu'ici, ils ne savaient pas pourquoi.

Bloquer l'activité des réservoirs du virus

Dans leur étude, publiée dans la revue scientifique Cell Metabolism, ils sont parvenus à identifier les caractéristiques des lymphocytes T CD4 qui se font le plus souvent infecter par le virus, et dont l'activité chimique permet au virus de se multiplier. Ces cellules ont la particularité de consommer davantage de glucose pour produire de l'énergie. Les expériences ont montré que plus l'activité de la cellule est forte, plus sa consommation de glucose est élevée, et plus elle est susceptible d'être infectée par le VIH. Le virus détourne en effet l'énergie et les produits fournis par la cellule pour se multiplier.

Les chercheurs ont donc eu l'idée de bloquer l'activité de ces lymphocytes qui servent de réservoir au virus, grâce à un procédé déjà utilisé dans la lutte contre le cancer. Résultat : les cellules résistent à l'infection, et à terme parviennent à éliminer le VIH. C'est une étape importante dans le domaine de la lutte contre le sida, car le traitement par antirétroviraux utilisé depuis les années 1990 permet simplement de bloquer l'infection, pas de la faire disparaître.

Réitérer la prouesse dans le corps humain

Cette découverte de poids ne débouchera pas dans l'immédiat sur un traitement, car il reste aux scientifiques un défi majeur à relever. À ce stade de leurs travaux, l'élimination des cellules réservoir du VIH n'a été obtenue qu'ex vivo, c'est-à-dire en laboratoire. Il faut maintenant réussir à l'éliminer in vivo, c'est à dire dans le corps humain.

"Il faudra sans doute quelques années avant qu'on puisse commencer à vraiment tester ces approches dans un vrai essai clinique de phase 3 qui pourrait nous donner un résultat sur l'efficacité", a confirmé le chef de file de l'étude, Asier Saez-Cirion.