Sida en Île-de-France : un taux trois fois plus élevé qu'ailleurs !

Le CRIPS (le centre régional d'information et de prévention du sida) publie ce mercredi les données régionales de la contamination par le virus du Sida. 2476 personnes ont découvert leur séropositivité en 2018, le taux de découvertes de séropositivité était 3 fois plus élevé qu’ailleurs en France métropolitaine. Cela représente 40% de l’ensemble des découvertes de séropositivité en France.

Ce taux de découvertes a diminué de 15% entre 2013 et 2018 avec une baisse plus importante chez les hommes et chez les personnes entre 25 et 49 ans.

64% des personnes qui ont découvert leur séropositivité sont des hommes, 21% des personnes de plus de 50 ans, 12% des moins de 25 ans et 67% sont originaires d’un pays étranger, une proportion identique à celle observée sur la période 2013-2017.