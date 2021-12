Sida : "il faut lever les préjugés sur les personnes séropositives", clame l'association Aides en Normandie

Une journée de dépistage du VIH est organisée au CHU de Rouen ce mercredi 1er décembre. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Les premiers cas ont été détectés il y a quarante ans, en 1981. L'association Aides en Normandie veut faire tomber les préjugés sur les personnes séropositives.

Le sida mis à mal par le covid

"D'un côté, les progrès thérapeutiques ont été importants. De l'autre il y a encore trop de préjugés sur les personnes qui vivent avec le VIH", explique d'emblée Jean Christophe Goulier, élu à la région Normandie au sein de l'association Aides. "On peut vivre en 2021 avec un confort plus important que dans les années 80/90. Une personne qui est sous traitement dans des conditions optimales ne transmet plus le VIH à ses partenaires", ajoute-t-il.

Interview de Jean Christophe Goulier, élu à la région Normandie au sein de l'association Aides à réécouter. Copier

Avec la crise sanitaire, le nombre de dépistages a chuté entre 2020 et 2019 (-14%), selon les données de Santé Publique France. Près de 5.000 cas ont été détectés en 2020, un chiffre en baisse de 22%. Le dépistage passe par la sensibilisation. "Il faut que l'Etat prenne ses responsabilités. Nous en tant qu'association on a été acteur de ces moments de préventions dans les établissements scolaires. Mais à un moment donné on ne peut pas être partout. On doit avoir des programmes éducatifs pour parler des sexualités, des outils de prévention", conclut Jean Christophe Goulier.