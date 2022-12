Sida : "Les traitements permettent une vie sexuelle sans risque" rappelle le président de Aides en Bretagne

Près de 40 ans après la découverte du sida, beaucoup manquent encore de connaissance sur ce virus. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, ce jeudi 1er décembre, Mathieu Stéphant, le président de l'association Aides en Bretagne rappelle que "les traitements permettent d'avoir une vie sexuelle sans risque".

Actuellement en Bretagne, on estime qu'environ 5 000 personnes vivent avec le VIH et entre 600 et 800 personnes ignorent leur statut sérologique. Les raisons sont multiples selon Mathieu Stéphant ** :"**Très peu de recours au dépistage et d'accompagnement, une peur palpable de rentrer chez Aides ou dans un Cegid, c'est le centre d'éducation gratuite d'information et de dépistage, par peur d'être stigmatisé".

**"**En 2022, on vit très bien avec le VIH. Les traitements sont efficaces. On arrive à avoir des charges virales indétectables. Donc ça veut dire que les personnes vivent normalement, ont une espérance de vie comme tout le monde et peuvent travailler".