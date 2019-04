Sidaction, 182 nouveaux cas d'infection dans les Pays de la Loire en 2017.

Nantes, France

Les chiffres restent stables en France et dans la région des Pays de la Loire. 6400 nouvelles infections en France, 182 dans les Pays de la Loire. 33% des nouveaux diagnostics ont été réalisés à un stade tardif. L'occasion de rappeler qu'un dépistage précoce permet d'éviter de développer des pathologies relatives à la baisse de l'immunité.

La moitié des patients a plus de 50 ans

4300 patients sont suivis dans les sept centres hospitaliers de la région des Pays de la Loire, dont 2000 au CHU de Nantes. 66% sont des hommes, 33% sont des femmes et 1% des transsexuels. La moitié des patients a plus de 50 ans. 47% ont été contaminés par voie hétérosexuelle et 35% par voie homosexuelle. Les contaminations des usagers de drogues ne représentent que 5% des patients suivis en Pays de la Loire. Grâce aux traitements, sur les 4300 patients suivis dans la région, 3828 ont une charge virale indétectable (92.5%) et ne transmettent donc plus la maladie.

Pour donner, le 110

Le Sidaction, les 5, 6 et 7 avril, permet de collecter des dons pour la recherche et les associations. Il a permis l'an dernier de financer 72 projets de recherche et 81 associations. Pour donner, le 110 jusqu'au 14 avril 2018 inclus, par SMS au 92110 ou par Internet sur le site du Sidaction.