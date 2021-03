Sidaction 2021 : "donnez ou venez aider", le message de l'association Aides en Champagne-Ardenne

Au second plan depuis l'arrivée du coronavirus, la lutte contre le sida espère reconquérir l'attention des français à l'occasion du lancement du Sidaction 2021, ce vendredi. En Champagne-Ardenne, l'association Aides invite plus que jamais à se se faire dépister et à donner, du temps et de l'argent.

La lutte contre le Covid a-t-elle masqué celle contre le Sida ? À en croire les associations de lutte contre le VIH, la réponse est oui, ce virus est quasi-complètement éclipsé par la crise sanitaire depuis un an. Ce vendredi, à l'occasion du lancement de la campagne 2021 du Sidaction, l'association Aides, en Champagne-Ardenne, dresse un constat négatif et lance un appel aux marnais et ardennais.

Les dépistages en chute libre

Première conséquence de la crise du Covid, il y a eu 650.000 dépistages du VIH en moins en un an, selon la présidente nationale d'Aides. Une tendance similaire dans la Marne et les Ardennes puisque "durant les confinements, les gens ont pris moins de risques. Nous on appelle tout le monde à aller se faire dépister, surtout à l'approche des beaux jours et d'éventuels déconfinements synonyme d'une reprise de l'activité sexuelle", dit Jean-Luc Ferry, coordinateur territorial d'Aides. Selon lui, 200 personnes seraient atteintes du VIH sans le savoir, en Champagne-Ardenne, 800 dans la région Grand-Est.

Appel aux dons, d'argent comme de temps

Faute d'actions sur le terrain, en raison du Covid, le Sidaction se passe essentiellement via l'émission de France 2 et les initiatives en ligne. Invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce matin, Jean-Luc Ferry invite les champardennais à donner de leur argent mais aussi de leur temps puisque Aides recherche des bénévoles, "dans tous les corps de métier vous pouvez vous mobiliser, si par exemple vous vous y connaissez en informatique, vous pouvez nous aider, pareil si vous avez une appétence à l'accueil, l'accompagnement des personnes", lance Jean-Luc Ferry.

Pour participer à la collecte de dons organisée en marge du Sidaction, deux solutions : sidaction.org ou le 110.