On parle beaucoup de la prévention contre le Sida qui a drastiquement baissé chez les jeunes à cause de la crise sanitaire. Mais pourtant, c'est un autre public qui contracte de plus en plus la maladie en Bourgogne-Franche-Comté : les quinquagénaires. On vous explique pourquoi.

Sidaction 2022 : Les quinquagénaires font partie des plus contaminés en Bourgogne-Franche-Comté

Les 50 ans et plus représentent une grande part des séropositifs en Bourgogne-Franche-Comté. Le virus circule peu dans la région d'après Santé Public France, il y a un peu plus de 2.300 malades, mais le risque de contamination reste bien présent.

Les quinquagénaires "oublient" qu'ils peuvent contracter le Sida

Depuis 2016, le nombre de quinquagénaires qui découvrent leur séropositivité ne fait qu'augmenter. Francine Borcard de Solidarité Sida 39 a une explication.

"A cet âge là, beaucoup de personnes divorcent ou se séparent de leur partenaire. Elles redécouvrent alors une vie sexuelle et ne font pas forcément attention. Elles utilisent beaucoup moins de préservatifs que les jeunes par exemple. En fait, elles se disent qu'elles ne sont pas concernées par les infections sexuellement transmissibles, qu'elles ne peuvent pas attraper le Sida à leur âge."

Les missions de prévention, qui ont été mises entre parenthèses ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire, se focalisent donc sur les personnes plus âgées désormais, en plus des mineurs.

"On essaie de se rendre sur les lieux de rencontres sexuelles comme dans les bars pour faire de la prévention en direct et discuter avec eux. On propose souvent des dépistages ensuite" raconte Francine Borcard.

L'importance du dépistage

En plus de se protéger lors d'un rapport, il est important de se faire dépister régulièrement pour faire baisser les contaminations.

Il existe de nombreux moyens de se faire dépister, dont des autotests disponibles en pharmacie.

"On peut soit aller dans un centre de dépistage anonyme, soit prendre rdv en laboratoire. Pour l'instant, il faut une ordonnance de son médecin, de son gynécologue ou de sa sage-femme pour faire les prises de sang et frottis nécessaires. Mais un travail est en cours pour aller directement en laboratoire sans ordonnance pour le faire" explique Francine Borcard.

Il est recommandé de se faire dépister tous les trois mois lorsque l'on a des partenaires multiples, et ce, quel que soit son âge.

L'idéal pour arrêter le préservatif avec son ou sa partenaire fixe est d'aller se faire tester tous les deux avant, puis de se faire dépister une fois par an par sécurité.

Entre 2019 et 2020, le nombre de dépistage a baissé de 14% en France à cause de la pandémie de Covid-19, d'après Santé Publique France.