Sidaction - "Il y a un relâchement de la prévention" alerte l’association CAAP Sida dans la Manche

Au coup d'envoi de cette 25e édition du Sidaction, les chiffres inquiètent. Un jeune sur deux par exemple débute sa vie sexuelle sans utiliser de préservatif. "Il faut relancer la prévention", insiste sur France Bleu Cotentin Laurence Bellanger la présidente de l'association CAAP Sida dans la Manche.

Un jeune sur quatre s’estime mal informé sur le sida. Ce chiffre vous étonne, et vous inquiète ?

Oui ça m’inquiète plus que ça ne m’étonne. De moins en moins d’information est proposée. Cela entraîne un relâchement de la prévention. Les jeunes nous le disent. Ils sont insuffisamment informés sur les modes de contamination et sur ce que c’est de vivre avec le virus.

Ça se banalise le sida ?

Ce n’est pas qu’on le banalise. C’est qu’il y a toujours aussi peu de personnes qui connaissent des séropositifs. Quand on pose la question, personne ne lève le doigt. Etre séropositif aujourd’hui, on n'en parle pas. C’est encore source de discrimination. Et on sait très bien que les discriminations sont des freins au dépistage.

"Personne n'en fait assez"

En 2019, un jeune sur deux débute sa vie sexuelle sans utiliser de préservatif. A qui la faute ?

C’est la faute de tout le monde. Personne n’en fait assez. Il y a 20 ans, on parlait énormément du Sidaction. Il faut vraiment recommencer à promouvoir le préservatif, à parler aux jeunes et relancer la prévention.

"Il est toujours aussi difficile de parler de sa séropositivité"

Est-ce que les manchois se font suffisamment dépister ?

Pas vraiment. Il n’y a pas d’endroit où on se fait dépister suffisamment. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ignorent encore leur séropositivité.

Est-ce qu’on vit mieux aujourd’hui avec le sida ?

Il y a eu des progrès. Les traitements sont moins lourds. Par contre, il est toujours aussi difficile de parler de sa séropositivité dans son entourage. Il y a une discrimination énorme qui existe.

L'association CAAP Sida tiendra des stands ce samedi à la fête foraine de Cherbourg et mercredi au centre commercial les Eléis à Cherbourg.