Le Sidaction bat son plein ce week-end. Aujourd'hui, le SIDA se soigne mais l'épidémie ne recule plus. Chaque année 6.000 personnes supplémentaires sont contaminées. Les Alpes-Maritimes restent l'un des départements les plus touchés.

Nice, France

Pendant trois jours, vous pouvez faire vos dons au Sidaction. L'argent récolté sert à financer à la fois les campagnes de prévention contre le SIDA mais aussi la recherche, qu'elle soit thérapeutique ou vaccinale. Et en 2018, il y a encore beaucoup de travail. En France, 153.000 personnes vivent avec le virus du SIDA. 6.000 personnes supplémentaires sont contaminées chaque année. La contamination ne recule plus depuis 2003.

Les Alpes-Maritimes en 2e position des départements touchés par le VIH

Les Alpes-Maritimes restent particulièrement concernées. C'est le deuxième département derrière Paris avec la plus forte proportion de personnes contaminées au VIH. Au moins 3.300 personnes y sont suivies et traitées. Comme souvent, la communauté gay est le public le plus touché. Viennent ensuite les migrants.

Depuis quelques années, de plus en plus de quinquagénaires sont contaminés. Eloignés des campagnes de prévention, ils représentent un quart des nouveaux diagnostics. Plus inquiétant, le nombre de personnes qui ignorent qu'elles sont contaminées, estimées à 600 dans les Alpes-Maritimes.

Céline Offerlé est la directrice du CRIPS en PACA, le Centre régional d'information et de prévention sur le SIDA.

"Attention à ne pas baisser la garde face au virus. Ce serait dangereux voire criminel puisqu'on a les solutions pour mettre un terme à la propagation d'ici quelques années. "

L'objectif des associations, c'est de parvenir à zéro contamination d'ici 2023.