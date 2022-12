Lutte contre le sida : la PrEP, ce traitement préventif contre le VIH encore méconnu

Un petit comprimé pour éviter de contracter le sida. Son nom, c'est la PrEP ou pre-exposure prophylaxis. Ce traitement est entièrement remboursé et plus de 20.000 personnes la prennent en France aujourd'hui. Et pourtant, 7 Français sur 10 n'en ont jamais entendu parlé. À Nantes, l'association Aides accompagne les personnes qui souhaite commencer un traitement.

Avoir plusieurs partenaires sexuels

Pour commencer la PrEP, une condition principale, selon Pascal Malo, chargé de projet à Aides : "Plus j'ai de partenaires, plus j'ai de risques et donc plus il faut que j'utilise des outils de prévention". Mais une fois la décision prise, la démarche peut être très longue. "On va vous demander pourquoi vous voulez la PrEP, puis il faut faire des entretiens de santé sexuelle et regarder vos fragilités au niveau des organes", détaille Pascal Malo.

Le suivi médical est ensuite conséquent, puisque le patient doit voir régulièrement un médecin généraliste. Mais il l'assure, l'efficacité du traitement serait de 100%, à condition de le suivre assidument. Pour Nicolas James, militant à Aides, il faudrait donc pouvoir en parler plus librement : "Plus il y aura d'interdit, plus il y aura de culpabilisation, plus les personnes prendront des risques."

Des publics vulnérables

L'association cherche aussi à cibler de nouveaux publics, parfois vulnérables, comme celui des travailleuses du sexe ou encore des migrants, "ceux qui n'ont pas forcément accès aux informations et à leurs droits", explique Pascal Malo.

Pour Nicolas James, la PrEP a aussi un coût moins important que les traitements pour les personnes atteintes de VIH, car il s'agit d'une solution préventive : "Ce sera toujours moins cher que si plus tard, la personne contracte le VIH". Aujourd'hui, en France, le traitement mensuel d'un malade serait de plus de 1000 euros.