Sidaction : près de 800 consultations pour le centre de dépistage en Creuse

Le 23e Sidaction commence ce vendredi et jusqu'à dimanche. Il s'agit de récolter des fonds pour la prévention et la recherche contre le sida. Chaque année, en France, 6.000 personnes découvrent leur séropositivité. En Creuse, il existe un centre de dépistage à l'hôpital de Guéret.

Le Sidaction a lieu du 24 au 26 mars afin de lever des fonds pour la prévention et la recherche contre le sida. Pour faire un don, il faut appeler le 110 ou se rendre sur le site sidaction.org. L'an dernier, le Sidaction avait permis la collecte de 4.21 millions d'euros de promesses de dons. Chaque année encore, 6.000 personnes découvrent leur séropositivité. En Limousin, il y a 800 personnes atteintes du VIH, et suivies médicalement, dont une cinquantaine en Creuse.

En Creuse, l'unique centre de dépistage se trouve à l'hôpital de Guéret. Il est ouvert trois jours par semaine, le lundi de 10H à 16H30, le mercredi de 11H à 16H et le vendredi de 9H à 15H, avec ou sans rendez-vous. "Nous avons une population assez variée" explique Sylvie Peinturier infirmière au Centre Dépistage "allant de 15 à 77 ans". En 2016, le CeGIDD a enregistré "environ 800 consultations, contre 500 l'année précédente" poursuit Brigitte Barrière, cadre de santé, et "aujourd'hui nous avons une demande pour que le centre soit ouvert plus souvent, notamment pour les gens qui travaillent" rajoute Sylvie Peinturier. Le centre de dépistage fonctionne avec une infirmière et un médecin à mi-temps.

Tous les âges et tous les publics

Composé d'une salle d'attente, d'un bureau pour les entretiens et d'une salle de soins pour réaliser les prises de sang, le centre de dépistage dispose d'un accès extérieur (à gauche de l'entrée principale de l'hôpital) plus discret pour les personnes qui ne veulent pas passer par l'accueil. Des étudiants, des migrants, des VRP et même des personnes plus âgées viennent se faire dépister de façon anonyme et gratuite "c'est pas parce qu'on vieillit un peu en âge qu'il n'y a plus de comportements à risques et est-ce le fait en vieillissant de faire de nouvelles rencontres.... et puis ce n'est pas dans leurs pratiques d'utiliser des préservatifs ou autre, ils ont connu une vie où il n'y avait pas autant de risques. C'est peut-être plus compliqué pour cette population, que pour les jeunes qui en ont déjà entendu parler", résume Brigitte Barrière.

Le centre de dépistage de l'hôpital de Guéret dispose d'une entrée discrète, à gauche de l'entrée principale © Radio France - Valérie Mosnier

Le centre de dépistage a entamé récemment des actions hors de ses murs, notamment auprès les personnes migrantes. Il s'agit de faire de la prévention mais aussi du dépistage, par l'intermédiaire des tests rapides d'orientation et de dépistage.

Pour joindre le Cégid, le centre de dépistage : 05.55.51.70.62 ou 05.55.51.55.62.

Une autre solution de dépistage

La prévention auprès du jeune public

A la Souterraine, 125 élèves de seconde du lycée Raymond Loewy, accompagnés notamment de l'association Entraid'sida en Limousin, ont planché sur les questions d'amour, de sexualité et surtout d’égalité. A l'occasion du Sidaction, plusieurs d'entre eux ont monté une pièce de théâtre et des chansons. Des textes qu'ils ont écrits eux mêmes pour parler de l'amour, du droit à la différence, et de la lutte contre l'homophobie.