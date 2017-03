Sidaction à Toulouse : « la banalisation du VIH est dangereuse »

110 au téléphone ou Sidaction.org c’est le réflexe pour faire un don pour lutter contre une maladie dont on parle moins mais qui continue ses ravages dans toute la population. On repose les enjeux avec Corinne Lakhdari présidente de l’AJMS

« Le VIH est une maladie qui se soigne mais ne se guérit pas ».

La présidente de l’association pour la journée mondiale contre le Sida (AJMS), Corinne Lakhdari, s’inquiète d’une baisse de vigilance dans la population : « Il peut y avoir une ‘mésinformation’, dire qu’il y a un vaccin du VIH c’est un effet d’annonce, ce n’est pas exact. Oui la recherche avance, il y a des progrès thérapeutiques considérables mais on ira vers un vaccin dans 15 ans ou 20 ans, pas maintenant ». Le Sida en France ce sont en moyenne 6500 personnes contaminées par le VIH chaque année, 150 000 sont porteuses du virus mais 30 000 s’ignorent.

A quoi sert l’argent du Sidaction ?

Un sondage paru jeudi 23 mars montre que 27% des 15-24 ans interrogés pensent qu'on attrape le sida en embrassant une personne séropositive, et 16% des personnes interrogées ont peur d'être contaminée en s'asseyant sur la lunette des toilettes. Corinne Lakhdari réagit : « Ca fait très longtemps qu’on n’a pas vu des campagnes de prévention télévisées. Il faut mettre des moyens là-dessus ça reste important. Et il faut donner les moyens financiers aux associations pour qu’elles assurent leur mission de prévention. Les coupes budgétaires publiques sont importantes. Le plus gros financeur privé de la lutte contre le Sida c’est le sidaction !’’

RÉECOUTEZ l'interview de la présidente de l'AJMS Toulouse, Corinne Lakhdari Partager le son sur : Copier

L’an dernier les trois jours de collecte du Sidaction ont permis de réunir plus de 4,2 millions d’€ dont 401 789€ en région Occitanie.

Cet argent sert à 50 % à la recherche thérapeutique et le reste à financer les associations de lutte contre le sida, les structures qui aident les patients, les projets innovants. Autre inquiétude de Corinne Lakhdari c’est la précarisation des malades qui sont atteint d’une maladie qui reste stigmatisante : "Vivre avec le VIH c’est difficile. Il faut dire que les personnes doivent avoir accès aux soins et aux droits sociaux. Ce qui m’inquiète particulièrement c’est que depuis quelques années il y a une précarisation croissante des personnes vivant avec le VIH. Ce n’est pas tolérable. Il y a des malades depuis plusieurs années qui ont le sentiment de s’être battu pour avoir des acquis et qui aujourd’hui sont menacées, qui doivent se battre toujours pour leur droits et les maintenir" martèle la présidente de l'AJMS.

Sidaction 2017 du 24 au 26 mars - capture d'écran

Le dépistage reste primordial

Le dépistage est indispensable et il est gratuit. Les associations conseillent aux personnes qui ont une sexualité active de se faire dépister au moindre doute et de le faire par sécurité une à deux fois par an. Pour cela vous pouvez vous adresser au CDAG à Toulouse (le centre de dépistage anonyme et gratuit), récupérer un kit de test rapide de diagnostic dans une association communautaire. Enfin en cas de doute après un rapport à risque il existe le traitement post- exposition - le TPE - fournit aux urgences. Il faut s’y rendre dans les 24 ou 48h maximum après le rapport si l’on a un doute.

Le Sidaction 2017 à Toulouse

Ce samedi 25 mars : 10h – 18h collecte à la sortie du métro Jean Jaurès et dans d’autres lieux festifs de Toulouse avec plusieurs associations comme Act up ou Arc en ciel. Vous croiserez probablement des militants ou des bénévoles sur les marchés. Vos dons en composant le 110 sur votre téléphone ou sur sidaction.org