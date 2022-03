VIDÉO - Sidaction : un appel à la mobilisation chez les jeunes en Côte-d'Or

"Par amour, faisons disparaître le VIH" : le slogan est celui du Sidaction qui démarre ce vendredi 25 mars 2022, jusqu'au dimanche 27 mars 2022. Comme chaque année, l'objectif des trois jours de mobilisation est de collecter des fonds et de sensibiliser aux enjeux de la lutte contre le SIDA. A cette occasion, l'association AIDES invite ceux et celles qui le souhaitent à se faire dépister, à travers le témoignage de Jérémy Léonard, le coordinateur de l'association en Bourgogne-Franche-Comté.

France Bleu Bourgogne - Avez-vous le sentiment qu'on parle plus en ce moment de la lutte contre le virus du sida ?

Jérémy Léonard - Non ! L'épidémie du Covid-19 a totalement éclipsé la lutte contre le SIDA. Ça fait deux ans maintenant qu'on ne parle que de la pandémie de Covid-19. Il ne faut pas qu'une épidémie en cache une autre ! On a besoin de remettre le sujet sur le devant de la scène.

C'est le moment pour interpeller sur la situation avec la prochaine présidentielle qui se rapproche ?

On commence à interpeller les candidats à la présidentielle avec nos propositions. On va aussi parler aux candidats des prochaines élections législatives. Au total, l'association AIDES fait 94 propositions pour mettre fin au SIDA. Et on se rend compte que sur la présidentielle, actuellement, il n'y a aucun candidat ou aucune candidate qui ne fait de propositions concrètes pour mettre fin au SIDA en France.

Qu'attendez-vous concrètement des candidats? Que faut-il proposer pour faire évoluer cette lutte contre le VIH ?

Il faut notamment agir contre les déserts médicaux, ou faciliter le changement d'état civil pour les personnes transgenres, en favorisant l'accès au dépistage et au traitement pour les personnes séropositives ou séronégatives, avec le traitement préventif de la Prep. Il faut aussi favoriser la mise à disposition de préservatifs, informer les jeunes sur les modes de contamination au SIDA, et les renseigner sur les endroits où ils peuvent se faire dépister. Le Sidaction a révélé que les jeunes sont de moins en moins informés sur les lieux où on peut se faire dépister.

Pourtant, les jeunes ont tous les moyens de s'informer aujourd'hui avec les applications et le téléphone portable. Comment vous expliquez cette différence ?

Je pense qu'il y a notamment des défaillances au niveau de l'Éducation nationale. Dans les collèges ou les lycées, ces questions de vie sexuelle, de vie affective, de santé reproductive doivent être abordées sans tabou, avec beaucoup de pédagogie. Il faut étudier ces questions pour que les jeunes sachent où faire par exemple un test de dépistage.

France Bleu Bourgogne : L'académie de Dijon n'en fait pas assez là aussi, un peu comme les candidats à la présidentielle ?

C'est le même principe. Il faut que tout le monde mette un peu du sien pour que cette lutte contre le VIH avance. Plus on dépiste une personne tôt, plus on va pouvoir la mettre rapidement sous traitement. Dans ce cas, elle ne va plus contaminer ses partenaires lors d'un rapport sexuel sans préservatif. Car ça reste compliqué de mettre en place un traitement efficace à un stade tardif de la maladie. Donc dépister tôt, c'est mieux en parler !

Le Sidaction se tient ce week-end du vendredi 25 au dimanche 27 mars. Le slogan, c'est "par amour, faisons disparaitre le VIH." Comment ça se passe si on veut participer et faire un don en Côte-d'Or ?

On appelle le 110 et on va sur le site du Sidaction. Vous retrouvez tous les lieux où faire un test de dépistage sur la page Facebook et Instagram de l'association Aides. Le test de dépistage est rapide, c'est une petite piqûre sur le bout du doigt. Vous avez le résultat en quelques minutes.