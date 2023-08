Silly-sur-Nied : première commune de Moselle à devenir ambassadrice du don d'organes

A l'entrée de Silly-sur-Nied, un panneau sur lequel est écrit "village ambassadeur du don d'organe" est maintenant visible. La commune mosellane est la première du département à obtenir ce label ayant pour but de promouvoir le don d'organe. "C'est une cause à laquelle je suis sensible. Il se trouve que j'ai une amie qui a été greffée d'un rein. En discutant avec les conseillers municipaux qui sont tous concernés d'une manière ou d'une autre de lancer cette initiative", explique Samuel Wolljung.

ⓘ Publicité

Encourager la discussion sur le don d'organes

L'inauguration du panneau a été suivie d'une signature d'une convention avec l'association France Rein Lorraine. L'objectif est de sensibiliser au don d'organe : "Au delà du panneau, c'est une action de communication qui sera menée dans nos supports de communications et à travers des manifestations dans le village", ajoute Samuel Wolljung.

Plus de 27.000 personnes attendent une greffe en France pour un taux de refus de 30% de la part donneurs : "Il n'y a rien de pire que le jour du décès, on soit obligés de décider à la place du donneur et de la personne décédée. Il faut libérer la parole pour ne pas laisser la charge à la famille", témoigne Pierre Cuevas, vice-président de France Rein Lorraine.

Plusieurs élus locaux étaient présents à la cérémonie. A travers cette initiative, Silly-sur-Nied espère motiver les autres communes mosellanes à devenir ambassadrices du don d'organes.