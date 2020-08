Silver Run à Deauville : les seniors marchent pour rester en forme

Plus qu'un loisir, la marche est une activité pour rester en forme. C'est ce que veut en tous cas promouvoir la Silver Run, une course organisée pour la première fois à Deauville, dans le Calvados, ce dimanche 30 août, par l'organisme Lean de vie. L'objectif est de sensibiliser les seniors à l'activité physique pour améliorer leur santé.

Malgré le vent et la pluie, une vingtaine de personnes ont participé à la course matinale, une boucle de six kilomètres sur la plage et les planches de Deauville.

"Je rajeunis !"

"Ah ça fait du bien !", s'exclame Denise, 66 ans, après la course. "C'est bien pour le corps, pour la tête", ajoute Yveline, 63 ans, venue marcher avec son amie.

A 84 ans, Michelle est, elle, la doyenne de la course. "Depuis que je marche deux fois par semaine, je me sens beaucoup plus en forme, je marche de mieux en mieux et je rajeunis !"

Renforcer ses défenses immunitaires

La marche nordique est le sport idéal pour les seniors. "Cela a _un effet très bénéfique sur l'arthrose et l'ostéoporose_. C'est un sport très doux. On a l'impression de faire une jolie balade sur la plage, et en fait, on se muscle profondément 80% du corps", explique Sophie, présidente des Normandiques, une association de marche nordique sur la Côte Fleurie.

Cela renforce également les défenses immunitaires, essentielles pour lutter contre les virus. "L'activité physique aide les lymphocytes à produire des anticorps qui peuvent faire barrière à des virus. Cela peut aider à avoir une forme bénigne", indique Dr Corinne Ghozlan.

La fondatrice de Lean de vie et organisatrice de l'événement espère, par la Silver Run, sensibiliser les seniors à ces questions de santé.