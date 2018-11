Simon, 17 ans : "Le diabète m'a rendu plus fort"

Simon a découvert son diabète à 14 ans. Après un coma, il a changé sa vie, celle de sa famille et de ses amis pour lutter contre les préjugés. Sport et amitié aident Simon à vivre normalement malgré son diabète. La journée mondiale du diabète a lieu le 14 novembre 2018.

Vaucluse, France

La journée mondiale du diabète a lieu mercredi 14 novembre. Mardi 13 novembre, l'hôpital d'Orange et son équipe d'éducation thérapeutique accueille les diabétiques mais aussi ceux qui ne sont pas diabétiques pour parler de cette maladie. En Vaucluse, prés de 20 0000 personnes vivent avec le diabète. C'est davantage que la moyenne nationale avec un taux de 6% en Vaucluse. Le diabète ne touche pas que les personnes âgées. De très jeunes enfants ou des adolescents doivent parfois apprendre à construire leur vie avec le diabète. A 17 ans, Simon explique que "surmonter le diabète le valorise".

Pipi au lit et ignorance de médecins

A 17h30, Simon est au lit pour une petite sieste en sortant du lycée parce que cet élève de terminale a besoin de se reposer "une demie heure au moins avant de faire les devoirs car le diabète, c'est fatiguant". Sa maman, Sabine Hermitte - Charpentier déplore le manque de réaction de médecins qui n'ont pas su lire les symptômes à 14 ans : "soif intense jusque cinq ou six litres d'eau bus par jour. Avec le retour du pipi au lit. parfois des médecins ne font pas la prise de sang pour vérifier la glycémie et on se retrouve avec des enfants dans le coma comme Simon". Sabine a du arrêter de travailler pendant un an car "Simon était souvent malade et c'était compliqué à l'école". Une enseignante ne comprenait pas que Simon se pique chaque jour pendant son cours: il était 14h00 et Simon vérifiait simplement sa glycémie deux heures après le repas...

Simon explique que vivre avec le diabète, c'est aussi combattre les préjugés "on nous reproche d'avoir trop mangé de sucre quand on était petit. certains se demandent si c'est contagieux. Mais ça ne change rien à la vie... sauf quelques piqures ! " Simon assure même qu'il est "presque fier de ce diabète. Ca devient une partie de nous même".

Après un coma à 14 ans, Simon a même transformé son diabète en véritable force "se dire que nous en hypoglycémie ou hyperglycémie, on est encore capable de penser, c'est être plus fort que les autres. On a besoin de se dire que c'est valorisant".

Compter ses amis mais aussi sucre et insuline à chaque repas

Sabine Hermitte - Charpentier reconnait que le repas est un moment délicat car "au lieu d'être un instant convivial, c'est un moment ou on calcule. On compte le sucre, et la dose d'insuline". Simon a aussi fait le tri dans ses amis à l'annonce de son diabète : "la petite dizaine de ceux qui sont restées mes amis porte le diabète avec moi. Ca m'aide et ça renforce les liens d'amitié : je trouve ça plutôt beau"

Le Vélo Club de Bedoin a aussi été solidaire pour que Simon roule avec son papa. les cyclistes ont participé au financement d'un vélo à assistance électrique pour qu'il roule parfois entre 80 et 120 km en vélo. Pourtant Simon n'aimait pas le sport avant le diabète ! Désormais il pratique aussi l'apnée. Le sport aide tous les diabétiques explique Sabine Hermitte - Charpentier, la présidente de l’association des jeunes diabétiques de Vaucluse car l'activité aide à brûler le sucre et donc améliore le quotidien des diabétiques : "je pense à une maman qui redoutait de devoir supprimer le judo pour son fils diabétique de 10 ans: elle avait peur que la pompe à insuline soit arrachée en pratiquant le judo mais une solution a finalement été trouvée" pour continuer l'activité sportive.