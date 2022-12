"Situation critique" aux urgences de Saint-Nazaire

"Situation critique" aux urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire. Ce sont les termes employés par la direction qui doit faire face à la triple épidémie de bronchiolite, grippe et Covid alors qu'une partie des soignants est en vacances de Noël. Elle prévient, les délais d'attente aux urgences vont être nettement prolongés - plusieurs heures - pour les cas les moins urgents, au moins jusqu'en fin de journée ce mercredi.

Des interventions chirurgicales déprogrammées

La situation est telle que la cité sanitaire est obligée de déprogrammer des interventions chirugicales qui ne sont pas urgentes pour pouvoir hospitaliser des patients qui en ont davantage besoin. Parce que le problème part de là : avec les vacances et le manque de personnel soignant, des lits sont fermés dans les Ehpad mais aussi dans les centres de rééducation et dans les services de soins de suite. Ça veut dire que les personnes qui en ont besoin sont actuellement à l'hôpital, ce qui empêche d'hospitaliser les patients qui sont, eux, aux urgences et qui y restent donc plus longtemps qu'ils ne devraient.

Deux fois plus d'enfants que d'habitude aux urgences

S'ajoute à cela, la triple épidémie actuelle, et des pics jusqu'à 230 passages par jour aux urgences de Saint-Nazaire en ce moment, ce qui est énorme pour l'hiver. Avec beaucoup d'enfants : 80 en moyenne ces derniers jours, le double par rapport à d'habitude à cause de la bronchiolite mais aussi de la grippe, particulièrement dure cette année.

N'aller aux urgences que si c'est vraiment nécessaire

L'hôpital de Saint-Nazaire rappelle donc qu'il ne faut aller aux urgences que si c'est vraiment nécessaire en appelant le 15, que pour tout ce qui relève d'un médecin généraliste, c'est lui qu'il faut d'abord contacter (en essayant plusieurs cabinet si votre médecin traitant est absent). Quand les cabinets médicaux sont fermés, il faut appeler le médecin de garde au 116 117 ou SOS médecin.