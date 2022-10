Situation de crise à l'hôpital de Mayenne : des patients aux urgences depuis plus de 10 heures

Situation tendue à l'hôpital de Mayenne d'après la direction de l'établissement. Le déclenchement du Plan Blanc n'est pas exclu. Pour l'instant, c'est le dispositif "Hôpital en tension" de niveau 2 qui a été déclenché pour faire face à un afflux de patients aux urgences notamment, certains attendent dans le service depuis plus de 10 heures. Des admissions dans les services de chirurgie et de médecine ont été déprogrammées.

►► "Hôpital en tension" est un dispositif permettant à tout établissement de faire face à une situation de crise en maintenant la continuité des soins et en préservant la sécurité des patients et du personnel.

►► Le Plan Blanc est destiné à faire face à un évènement à conséquences sanitaires graves dépassant les capacités immédiates de réponse et permet la mise en œuvre d’une organisation spécifique et la mobilisation exceptionnelle de moyens humains et logistiques. Il permet également la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à la gestion d’une crise quelle que soit sa nature, tout en maintenant une continuité des soins et en préservant la sécurité des patients et des personnels. De facto, tous les professionnels qui travaillent dans l’établissement de santé sont concernés, à savoir les médecins, les soignants, les personnels de services administratif, logistique, technique, etc...