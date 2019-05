Situation de crise aux urgences du CHU de Limoges, les syndicats appellent à la grève

Limoges, France

"Les personnels des urgences sont épuisés , ils ont tenu tout ce qu'ils ont pu mais là ce n'est plus possible" explique au nom de l'intersyndicale Florence Metge, la déléguée CGT au CHU de Limoges.

Une situation qu'elle explique par l'absentéisme, des remplacements qui ne sont pas assurés et des créations de postes qui n'arrivent pas. Et du coup pour assurer la sécurité des personnels et des patients, l'unité d'urgence de courte durée a fermé depuis la semaine dernière.

"On ne respecte plus la dignité des patients à l'heure actuelle"- Florence Metge

Les personnels des urgences sont conscients que les conditions dans lesquelles ils prennent en charge les patients ne sont pas satisfaisantes explique t-on à l'intersyndicale et pour la déléguée CGT "On ne respecte plus leur dignité à l'heure actuelle... quand ils sont plusieurs heures sur un brancard et qu'on doit leur faire des transfusions sanguines dans les couloirs... c'est inadmissible"

Une grève pour obtenir de vraies créations d'emplois

La direction du CHU de Limoges a tenu mardi une réunion de crise avec les représentants du personnel, elle se dit consciente des difficultés rencontrées depuis plusieurs semaines et elle s'apprête à lancer une campagne de recrutement pour trouver des infirmières et des aides soignantes. Mais les syndicats ne veulent pas se contenter d'intérimaires, ils veulent la création de véritables emplois et pas seulement aus urgences. D'où cet appel à la grève illimitée lancé à partir de lundi prochain par les syndicats CFDT, CGT, FO et Sud.