"Situation gravissime" à l'hôpital d'Orléans : la députée Stéphanie Rist demande une réunion en urgence

"Je tape du poing sur la table, il faut trouver des solutions à long, moyen et très court terme pour l'hôpital d'Orléans" : le ton, grave et solennel, se veut inhabituel. Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, spécialiste des questions d'Orléans, elle-même médecin au CHR d'Orléans, annonce, ce jeudi, qu'elle a demandé à la préfète du Loiret et du Centre-Val de Loire "de convoquer en urgence, le plus rapidement possible, une réunion avec tous les acteurs concernés au sujet de l'hôpital d'Orléans".

Situation gravissime

"La situation est gravissime, la presse fait état de problèmes graves au sein de l'hôpital", poursuit la parlementaire. Rappelons que130 lits sont fermés actuellement en médecine et chirurgie, et 90 postes d'infirmiers sont vacants, d'où le déclenchement du plan blanc dans l'établissement en pleine cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Le secrétaire départemental de Sud Santé-sociaux Grégory Quinet, aide-soignant au CHRO, évoque "un hôpital malade", sur France Bleu Orléans. De son côté, La République du Centre, dans son édition du jour, décrit des urgences débordées, avec des patients restant plusieurs jours sur des brancards ou des décès dans les couloirs faute de prise en charge.

"Il faut trouver des solutions, et vite, avec tous les acteurs concernés, car ça ne peut plus durer. J'ai fait beaucoup en tant que députée pour essayer d'améliorer les choses, mais ça s'aggrave. Il faut donc rassembler tout le monde, ne pas faire de politique politicienne et essayer ensemble de trouver des solutions", poursuit Stéphanie Rist.

Une réunion convoquée par la préfète dans les prochains jours ?

La députée explique que la préfète a accepté sa demande et va proposer une réunion "le plus rapidement possible" à tous les acteurs (Ville d'Orléans, Région Centre-Val de Loire, directeurs de cliniques privées, directrice du CHRU de Tours, doyen de la faculté de médecine, ordre des infirmiers et des médecins...etc...). "Il faut créer un électrochoc, je n'ai pas de solutions toutes faites, il va falloir écouter les professionnels notamment, mais on peut travailler sur le logement des internes à Orléans ou sur le fait que beaucoup d'infirmiers travaillent actuellement dans les centres de vaccination contre le Covid-19 alors que 90 postes sont vacants, budgétés et non pourvus au CHRO".