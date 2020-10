"Situation préoccupante à Orléans" dit le préfet : le Loiret en zone d'alerte renforcée Covid-19 ce vendredi ?

"La métropole d'Orléans se trouve dans une situation préoccupante", affirme le préfet du Loiret Pierre Pouëssel ce jeudi après-midi. Le représentant de l'Etat indique même que le département pourrait passer en zone d'alerte renforcée dès ce vendredi, en raison de l'accélération de la circulation du virus du Covid-19.

Décision ce jeudi soir ?

Cette nouvelle classification, si elle est décidée ce jeudi soir lors d'une réunion avec la cellule interministérielle de crise, serait synonyme de mesures de restrictions en plus dans le Loiret, comme la fermeture des bars dès 22h, la réduction de la jauge dans les salles type Palais des sports d'Orléans à 1.000 personnes maximum, ou la limitation des rassemblements à dix personnes.

Le préfet du Loiret Pierre Pouëssel, dans le studio de France Bleu Orléans, le vendredi 6 mars 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Le préfet Pierre Pouëssel explique que le taux d'incidence a explosé cette semaine dans la métropole d'Orléans (et non pas dans le Loiret), "il est de 190 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants depuis lundi", dit-il. Or, le seuil pour un passage en zone d'alerte renforcée est théoriquement fixé à 150 cas pour 100.000 habitants.

Explosion du taux de positivité

Autre critère important pour déterminer si le Loiret passe en zone d'alerte renforcée (qui est le niveau juste en-dessous l'alerte maximale qui concerne l’Île-de-France et huit métropoles, concernées par le couvre-feu nocturne), le taux de positivité. Il a lui aussi "quasiment doublé en quinze jours", indique le préfet du Loiret. Il est actuellement situé entre 10 et 11% (pourcentage de cas positifs parmi les personnes testées).

Pierre Pouëssel annonce qu'il va rencontrer dès vendredi les représentants de l'Umih, l'union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, et du monde sportif, concernés directement par les nouvelles mesures de restrictions qui pourraient être mises en place.