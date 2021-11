Situation tendue dans les hôpitaux d'Annecy et Chambéry : "On ne voit pas le bout du tunnel"

La situation est tendue dans les hôpitaux de Savoie et de Haute-Savoie. D’après une enquête de l'Agence régionale de santé que nous vous révélions le 22 octobre, la Haute-Savoie est même confrontée à un déficit massif de soignants : tous secteurs confondus, il manquerait 1.800 personnes. Depuis la rentrée, les arrêts maladies se multiplient. Après plus de deux ans de pandémie, ils sont à bout. Entre surmenage et manque de recrutement, ils sont plusieurs à jeter l'éponge.

Les arrêts maladie multipliés par trois au CHANGE entre septembre et octobre

Au Centre Hospitalier Métropole Savoie, il manque des dizaines d’infirmières, et notamment au bloc opératoire. Il y a aussi une pénurie d’aides-soignants. Résultat : le personnel est surmené. "Les agents qui nous téléphonaient pour savoir comment démissionner ou comment prendre une disponibilité, ça arrivait une ou deux fois par semestre maximum, là c'est quasiment une fois par semaine, voire plus", explique Fabrice Lodo, représentant syndical de la CGT à l'hôpital de Chambéry.

A Annecy, les arrêts maladies ont été multipliés par trois entre septembre et octobre. "On travaille la nuit, on travaille les week-end, on fait l'alternance jour/nuit, on est en 12h, on n'a pas de vie de famille, maintenant on nous demande de revenir sur nos jours de repos sans arrêt, on est appelés au téléphone sans arrêt, on ne voit pas le bout du tunnel", témoigne encore Angélique Neutens, secrétaire CGT au Change, le Centre Hospitalier Annecy Genevois.

Les agences d'intérim ne suivent plus

Les hôpitaux peinent à recruter. Les formations d’infirmières se vident et il y a une pénurie d'intérimaires, selon Mélanie Gaudillier, directrice adjointe de l’hôpital de Chambéry. "L'intérim ne répond pas aux sollicitations, on peut avoir des désistements le soir-même pour un poste de nuit, ce qui oblige les professionnels à se réorganiser au dernier moment alors que l'ont comptait sur cet appui-là".

L’hôpital de Chambéry a mis en place une équipe de psychologues, qui passe prendre le pouls de chaque service. Cette équipe mobile, qui avait été installée au plus fort de la crise sanitaire, est d'autant plus mise à contribution ces jours-ci, selon la direction. Si cette réorganisation met en difficulté certains services, aucun d’entre eux pour l'instant n’a dû être totalement fermé à cause du manque du personnel.