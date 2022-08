Situation toujours tendue dans les hôpitaux de Vaucluse : "On a tenu l'été, mais à quel prix ?"

La situation est toujours aussi tendue dans les hôpitaux de Vaucluse. Les urgentistes sont en grève depuis mi-juillet, et n'entendent pas cesser leur mouvement. Une grève symbolique, puisqu'ils continuent à soigner les patients, mais font face depuis le début de l'été à des manques d'effectifs problématiques. "Nous répartissons la charge de travail sur les hôpitaux périphériques mais ils sont eux-mêmes en difficulté", explique le directeur des urgences de l'hôpital d'Avignon, le docteur Ludovic Sauvage. Les urgences de l'hôpital de Cavaillon, par exemple, ont dû fermer plusieurs nuits dans l'été par manque de personnel.

Comme les soignants le redoutaient, l'été est épuisant pour ceux qui ne sont pas en congés. "Nous avons des journées très fatigantes, des patients qui restent sur des brancards, détaille Ludovic Sauvage. Il faut passer des coups de fil pour leur trouver un lit, trouver des solutions pour les renvoyer à la maison, dans d'autres centres ou d'autres hôpitaux, discuter avec les familles, les médecins... Tout ça c'est fatiguant, et on ne fait pas notre travail primaire de médecin qui est de voir et de soigner le malade."

L'hôpital d'Avignon n'arrive pas à recruter

"On a tenu cet été. Mais à quel prix ?, s'interroge désormais le docteur Sauvage. Notre personnel a souffert, et je me demande si on n'aura pas des départs de personnel à la rentrée. Je pense que beaucoup ne veulent pas revivre l'été qu'on est en train de vivre". Une préoccupation partagée par le directeur de l'hôpital d'Avignon, Pierre Pinzelli, mais il n'arrive pas à recruter. "Il faut trouver des candidats, des médecins qui ont envie de s'inscrire dans cette vie là et il y a moins d'appétence. Donc il est difficile de recruter".

"L'été a été difficile, dense, reconnaît aussi Pierre Pinzelli. En juillet avec le festival d'Avignon et au mois d'août parce que la médecine de ville est moins présente, parce que beaucoup de médecins sont en congés donc on se retrouve avec des usagers qui n'ont pas d'autre solution que que d'aller à l'hôpital. Donc oui, l'été est dense, compliqué, aussi parce qu'il faut que nos médecins se reposent. Mais grâce à leur implication, il n'y a pas eu de difficulté majeure sur notre territoire". Le directeur de l'hôpital d'Avignon tient par ailleurs à saluer "la très grande implication de ceux qui sont restés pour faire en sorte que les services continuent à fonctionner, tant dans le médical que dans le paramédical".