Une nouvelle étude confirme la pénurie d'ophtalmologues en France, mais surtout en Touraine. On apprend que huit spécialistes sur dix refusent de prendre de nouveaux patients faute de place. Et quand vous pouvez prendre rendez-vous, il faut patienter jusqu'à neuf mois.

Indre-et-Loire, France

Mieux vaut avoir une bonne vue quand on vit en Indre-et-Loire. D'après une enquête réalisée par l'IFOP pour Point Vision et publiée par le quotidien du médecin, 8 ophtalmos sur 10 refusent de prendre de nouveaux patients dans le département. Pour les 20% restants, l'attente est très longue : entre 6 et 9 mois en moyenne pour obtenir un rendez-vous.

Ces chiffres placent l'Indre et Loire parmi les pires départements français. Près de 50 ophtalmologues sont installés en Touraine, pour s'occuper des près de 600 000 habitants, d'une population qui plus et vieillissant.

Le parcours du combattant pour décrocher un rendez-vous

France Bleu Touraine a fait le test. La plupart du temps, nous tombons sur le répondeur, qui nous invite à contacter les urgences ophtalmiques du CHU de Tours ou à rappeler lors de l'unique jour de prise de rendez-vous. Quand le standard décroche, c'est pour nous préciser que les nouveaux patients ne sont pas reçus. Sur la quinzaine de coups de fil passés, un seul spécialiste, à Tours, a accepté de nous recevoir dans un délai décent (moins d'une semaine).

La fac de médecine de Tours a pris des mesures pour réduire le temps d'attente. Elle a notamment augmenté le numerus clausus en ophtalmologie. Chaque année, 15 spécialistes supplémentaires seront formés. C'est un premier pas mais c'est encore insuffisant estime le syndicat national des ophtalmologues et les conséquences ne seront visibles que dans plusieurs années.